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Sony va relancer d'anciens jeux sur PlayStation 5.
Publié le: 20/05/2026 @ 16:04:11: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosIl semblerait que Sony continue de relancer d'anciennes séries de jeux jusqu'à ce que l'intérêt du public pour les remakes commence à faiblir. L'insider NateTheHate2 a confirmé sur les réseaux sociaux les rumeurs selon lesquelles l'entreprise étudie la possibilité de faire revivre des « licences anciennes et longtemps laissées de côté », car elles offriraient apparemment des retours sur investissement importants pour un coût relativement faible. Il s'agirait de franchises n'ayant pas connu de nouvel opus depuis l'époque de la PlayStation 1, de la PlayStation 2, voire même de la PS3. Une autre rumeur circule : le premier jeu de ce type serait déjà en développement, mais pas par le studio d'origine. Un journaliste de VGC, s'exprimant dans le podcast VGC, a affirmé que quelque chose se tramait autour de la franchise inFamous chez PlayStation.

Ses propos laissent entendre que Sucker Punch, les créateurs des jeux originaux de la série, ne sont pas impliqués dans ce nouveau projet, mais il est clair que la société souhaite relancer une franchise qui a connu un immense succès auprès du public. Cependant, le journaliste n'a pas révélé sa source ni précisé quel studio travaille sur le jeu. À en juger par sa formulation, il ne s'agit pas d'un remake complet, mais plutôt d'un nouvel opus. Fait intéressant, Sony a récemment fermé Bluepoint Games, un studio spécialisé dans les remasters et remakes de haute qualité. Par conséquent, un possible retour d'inFamous par une autre équipe paraît d'autant plus inattendu, mais Sony pourrait entreprendre cette démarche à titre expérimental.
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