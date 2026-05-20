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AMD a dévoilé de nouveaux processeurs pour serveurs
Publié le: 20/05/2026 @ 16:03:12: Par Nic007 Dans "AMD"
AMDAMD a officiellement dévoilé ses processeurs pour serveurs EPYC 8005, nom de code Sorano. La série EPYC 8005 remplace la famille EPYC 8004 Siena et se positionne entre le modèle haut de gamme EPYC 9005 et le modèle d'entrée de gamme EPYC 4005. Ces nouveaux processeurs sont destinés aux plateformes à faible consommation énergétique et offrent de 8 à 84 cœurs Zen 5 avec un TDP allant de 95 à 225 watts. Le modèle le plus performant de la gamme est l'EPYC 8635P, doté de 84 cœurs, 168 threads, 384 Mo de cache L3 et un TDP de 225 watts. Selon AMD, cette nouvelle puce offre une augmentation de 40 % des performances de calcul et une amélioration de 9,5 % de l'efficacité énergétique.

L'entreprise a également comparé son nouveau produit à l'Intel Xeon 6716P-B. Selon AMD, son modèle phare offre 2,1 fois plus de cœurs (84 contre 40) avec une consommation d'énergie réduite (225 W contre 235 W). Elle revendique également un gain de performances de 91 %. AMD affirme par ailleurs que l'EPYC 8005 offre des performances par watt et par dollar dépensé supérieures de 48 % à celles de l'Intel Xeon 6776P-B à 72 cœurs. La gamme comprend sept modèles, de l'EPYC 8025P à 8 cœurs (TDP de 95 W) à l'EPYC 8635P à 84 cœurs (TDP de 225 W). Tous les processeurs sont conçus exclusivement pour les systèmes mono-socket et prennent en charge la mémoire DDR5-6400 ECC à 6 canaux jusqu'à 3 To, ainsi que 96 lignes PCIe Gen 5 et les instructions AVX-512. La tarification reste incertaine, mais dans les conditions actuelles du marché, des prix bas sont peu probables, surtout pour les solutions serveur.
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