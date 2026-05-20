L'iPhone Fold sera vendu au prix de 3 000 dollars.

Le retard de l'iPhone Fold s'explique par la volonté d'Apple de créer un appareil qui se démarque de la concurrence non seulement par son design, mais aussi par la qualité de ses composants. Par exemple, selon des sources internes, un élément clé de sa conception serait la charnière en métal liquide. Cette charnière permettrait d'éliminer la ligne de pliure caractéristique présente sur la quasi-totalité des smartphones Android pliables. Apple utiliserait également du verre UTG ultra-fin d'épaisseurs variables, ce qui améliorerait l'apparence et la durabilité de l'écran. Malgré les problèmes de contrôle qualité et le bruit de cliquetis de la charnière signalés hier, ce composant est considéré comme essentiel à la conception de l'iPhone Fold. De plus, la charnière est l'un des composants les plus coûteux de l'appareil. Apple utilise un mécanisme spécial conçu pour réduire la tension exercée sur l'écran OLED interne lors des pliages et dépliages fréquents du smartphone, et son développement a nécessité un investissement considérable. Le problème est que tous ces coûts seront finalement répercutés sur les acheteurs potentiels, qui devront débourser un prix très élevé pour le smartphone. Par exemple, certains estiment que le modèle pliable d'Apple sera proposé à partir de 3 000 $, un prix exorbitant même pour le marché actuel. Naturellement, cela positionnera l'appareil comme un produit ultra-premium, mais la demande risque d'être faible.
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