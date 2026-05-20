 Se connecter 
 Se connecter 
        
L'iPhone Fold sera vendu au prix de 3 000 dollars.
Publié le: 20/05/2026 @ 16:02:40: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLe retard de l'iPhone Fold s'explique par la volonté d'Apple de créer un appareil qui se démarque de la concurrence non seulement par son design, mais aussi par la qualité de ses composants. Par exemple, selon des sources internes, un élément clé de sa conception serait la charnière en métal liquide. Cette charnière permettrait d'éliminer la ligne de pliure caractéristique présente sur la quasi-totalité des smartphones Android pliables. Apple utiliserait également du verre UTG ultra-fin d'épaisseurs variables, ce qui améliorerait l'apparence et la durabilité de l'écran. Malgré les problèmes de contrôle qualité et le bruit de cliquetis de la charnière signalés hier, ce composant est considéré comme essentiel à la conception de l'iPhone Fold. De plus, la charnière est l'un des composants les plus coûteux de l'appareil. Apple utilise un mécanisme spécial conçu pour réduire la tension exercée sur l'écran OLED interne lors des pliages et dépliages fréquents du smartphone, et son développement a nécessité un investissement considérable. Le problème est que tous ces coûts seront finalement répercutés sur les acheteurs potentiels, qui devront débourser un prix très élevé pour le smartphone. Par exemple, certains estiment que le modèle pliable d'Apple sera proposé à partir de 3 000 $, un prix exorbitant même pour le marché actuel. Naturellement, cela positionnera l'appareil comme un produit ultra-premium, mais la demande risque d'être faible.
AMD a dévoilé de nouveaux processeurs ... »« Nintendo a inauguré une nouvelle phase ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 19-05AppleL'Apple Watch Ultra 4 bénéficiera d'un tout nouveau design de boîtier.
 18-05AppleApple a un gros problème avec le nouvel iPhone : la charnière de l'écran
 14-05AppleL'iPhone 18 Pro ne présente pas de nouveautés majeures. Apple rencontre un problème de surchauffe.
 11-05AppleApple n'a pas encore abandonné le Vision Pro.
 07-05AppleL'iPhone Ultra en vidéo. Voici à quoi ressemble le smartphone pliable d'Apple.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Jeux Vidéos20-05
Test Lorelei and the Laser Eyes - Nintendo Switch 2 Edition
 Jeux Vidéos20-05
Sony va relancer d'anciens jeux sur PlayStation 5.
 AMD20-05
AMD a dévoilé de nouveaux processeurs pour serveurs
 Apple20-05
L'iPhone Fold sera vendu au prix de 3 000 dollars.
 Consoles20-05
Nintendo a inauguré une nouvelle phase sur le marché des consoles de jeux vidéo.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page