Nintendo a inauguré une nouvelle phase sur le marché des consoles de jeux vidéo.

Plus tôt ce mois-ci, il a été confirmé que Nintendo ne pouvait plus maintenir sa politique tarifaire actuelle. La console Nintendo Switch 2 deviendra plus chère : une augmentation de 50 $ entrera en vigueur dans le monde entier le 1er septembre 2026. Cette décision reflète les pressions générales qui pèsent sur le secteur : pénuries de stockage, droits de douane et hausse des coûts contraignent les entreprises à revoir le prix de leurs appareils. Selon Joost van Drunen, analyste chevronné du secteur du jeu vidéo, il s’agit d’un moment charnière : si même Nintendo, réputé pour sa rigueur financière et sa maîtrise des coûts, ne peut plus respecter ses principes antérieurs, cela signifie que les anciennes règles du marché du jeu vidéo deviennent progressivement intenables.
En réalité, l'industrie s'est habituée au fait que cette génération de consoles est la première où les prix augmentent au lieu de baisser. Ces six dernières années, les trois principaux constructeurs ont revu à la hausse les prix de leurs appareils, et Nintendo a accéléré ce processus en annonçant une augmentation du prix de la Switch 2 avant même que la console n'ait fêté sa première année de commercialisation. Si les raisons de cette hausse sont effectivement liées à des facteurs externes et non à la simple volonté des entreprises d'accroître leurs profits, van Drunen estime que la conclusion essentielle se trouve ailleurs. Si même une entreprise aussi conservatrice et autonome que Nintendo, qui maîtrise le matériel, les logiciels et ses propres franchises, ne parvient pas à freiner la hausse des prix, et si les prévisions de ventes de consoles continuent de chuter, alors le marché entre dans une nouvelle phase.
En réalité, l'industrie s'est habituée au fait que cette génération de consoles est la première où les prix augmentent au lieu de baisser. Ces six dernières années, les trois principaux constructeurs ont revu à la hausse les prix de leurs appareils, et Nintendo a accéléré ce processus en annonçant une augmentation du prix de la Switch 2 avant même que la console n'ait fêté sa première année de commercialisation. Si les raisons de cette hausse sont effectivement liées à des facteurs externes et non à la simple volonté des entreprises d'accroître leurs profits, van Drunen estime que la conclusion essentielle se trouve ailleurs. Si même une entreprise aussi conservatrice et autonome que Nintendo, qui maîtrise le matériel, les logiciels et ses propres franchises, ne parvient pas à freiner la hausse des prix, et si les prévisions de ventes de consoles continuent de chuter, alors le marché entre dans une nouvelle phase.
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