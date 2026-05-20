Il y a quelques mois encore, de nombreux utilisateurs considéraient Gemini comme un outil d'IA quasi illimité et gratuit. Le modèle Flash, en particulier, permettait de mener de longues conversations, de générer d'énormes quantités de texte et d'utiliser les fonctionnalités sans avoir à constamment surveiller le temps. Aujourd'hui, la situation a radicalement changé. Google a discrètement introduit de nouvelles limitations à l'utilisation de Gemini, et ces changements sont intervenus juste avant l'une des conférences les plus importantes de l'entreprise ces dernières années. Les nouvelles restrictions ont suscité une vague de réactions d'utilisateurs. Nombre d'entre eux ont remarqué que l'application Gemini affichait désormais deux indicateurs d'utilisation distincts. Le premier concerne une période d'activité de cinq heures, tandis que le second surveille une limite d'utilisation hebdomadaire. Une fois cette limite dépassée, l'accès à certaines fonctionnalités est bloqué jusqu'à sa réinitialisation. C'est la première fois que Google restreint aussi explicitement l'accès gratuit à sa propre intelligence artificielle. Ces changements coïncident avec une refonte de l'interface Gemini et les préparatifs de la conférence Google I/O 2026. L'entreprise prépare une offensive majeure en matière d'IA et souhaite que Gemini devienne un élément central de la quasi-totalité de ses services. Concrètement, cela se traduit également par une monétisation accrue. Les utilisateurs ont rapidement constaté que Google avait cessé de parler de la gratuité de ses modèles d'IA. Désormais, l'entreprise propose des incitations à souscrire à l'abonnement Google AI Plus. Cet abonnement est censé doubler les limites et offrir un accès prioritaire à des fonctionnalités plus avancées. Google ne précise pas le nombre exact de messages pouvant être envoyés. Tout dépend de la charge des modèles et du type de tâches effectuées. Les requêtes textuelles courtes consomment moins de ressources que la génération d'images, l'analyse de documents ou les longues conversations contextuelles. En pratique, de nombreux utilisateurs peuvent atteindre cette limite bien plus tôt que prévu.
Google n'est pas la seule entreprise à changer de stratégie. Ces derniers mois, les plateformes d'IA générative destinées aux développeurs et aux créateurs ont également adopté une approche similaire. Les versions gratuites sont de plus en plus limitées et les fonctionnalités les plus intéressantes sont désormais réservées aux abonnés. La raison est simple : développer l’intelligence artificielle coûte une fortune. L’entraînement des modèles, la maintenance des centres de données et le support de millions d’utilisateurs génèrent des milliards de dollars de dépenses chaque année. Pendant longtemps, les entreprises technologiques se sont concentrées sur la conquête de parts de marché et l’acquisition d’utilisateurs. Désormais, les investisseurs attendent autre chose : des revenus concrets. Gemini est devenu l'un des projets les plus coûteux de Google ces dernières années. L'entreprise intègre l'IA à son moteur de recherche, Android, Google Docs, Gmail et Chrome. Maintenir un accès gratuit pour un grand nombre d'utilisateurs devient de moins en moins rentable. La conférence Google I/O d'aujourd'hui promet d'être l'une des démonstrations d'IA les plus ambitieuses de l'histoire de l'entreprise. Selon des fuites, Google présentera de nouvelles versions de Gemini, de nouvelles intégrations de services et une version repensée de Google Livres, optimisée par l'IA. Tout porte à croire que Gemini deviendra la pierre angulaire de l'écosystème Google. C'est pourquoi l'entreprise segmente plus finement ses utilisateurs et sépare l'accès gratuit des fonctionnalités premium payantes. Pour certains, ces nouvelles limitations ne seront qu'un léger désagrément. Pour d'autres, elles signifieront la fin de l'utilisation gratuite de l'IA sans frais supplémentaires. C'est d'autant plus vrai que les concurrents commencent eux aussi à limiter leurs offres gratuites.
Des conseils sur la manière de passer d'un chatbot à l'autre après avoir atteint la limite de Gemini ont rapidement circulé en ligne. Certains utilisateurs ont déclaré qu'ils alterneraient entre ChatGPT, Claude, Copilot et des modèles open source locaux. Le problème, cependant, est que des contraintes similaires apparaissent quasiment partout. Les entreprises spécialisées en IA commencent à mesurer précisément le coût de chaque requête et de chaque réponse générée. Il y a peu, l'intelligence artificielle ressemblait à un eldorado numérique offrant un accès libre à des outils puissants. Aujourd'hui, le secteur démontre de plus en plus que l'ère de l'expérimentation touche à sa fin.
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