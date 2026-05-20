Google a dévoilé Wear OS 7 pour la Pixel Watch.

Google a dévoilé une nouvelle version de Wear OS 7, intégrant les capacités de Gemini Intelligence et plusieurs fonctionnalités clés d'Android 17. Parmi les changements notables, on retrouve la disparition des Tiles, remplacées par les Wear Widgets. Ces widgets prennent en charge les formats 2x1 et 2x2, à l'instar des smartphones où ils sont devenus un élément d'interface essentiel. La fonctionnalité « Mises à jour en direct » a également été ajoutée, affichant des informations importantes en temps réel sur le cadran de la montre. Il peut s'agir de notifications de livraison, du statut d'un trajet ou des informations sur les transports en commun. Ces mises à jour s'affichent directement sur le cadran, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir des applications ou d'interagir avec le smartphone.
La nouvelle plateforme API AppFunctions permet aux développeurs d'intégrer en profondeur les applications aux assistants IA, notamment Gemini. Les utilisateurs peuvent ainsi effectuer des actions au sein des applications par commandes vocales. Par exemple, il suffit de dire « Démarre le suivi de ma course » pour que le système active automatiquement l'application appropriée, comme Samsung Health, et commence l'enregistrement de votre entraînement. Wear OS 7 propose également des commandes multimédias repensées. L'interface mise à jour est plus intuitive et mieux intégrée à l'écosystème de l'appareil. Cependant, tous les utilisateurs ne bénéficieront pas de ce système d'exploitation, car les montres plus anciennes peuvent ne pas disposer du matériel ou de la mémoire vive nécessaires.
La nouvelle plateforme API AppFunctions permet aux développeurs d'intégrer en profondeur les applications aux assistants IA, notamment Gemini. Les utilisateurs peuvent ainsi effectuer des actions au sein des applications par commandes vocales. Par exemple, il suffit de dire « Démarre le suivi de ma course » pour que le système active automatiquement l'application appropriée, comme Samsung Health, et commence l'enregistrement de votre entraînement. Wear OS 7 propose également des commandes multimédias repensées. L'interface mise à jour est plus intuitive et mieux intégrée à l'écosystème de l'appareil. Cependant, tous les utilisateurs ne bénéficieront pas de ce système d'exploitation, car les montres plus anciennes peuvent ne pas disposer du matériel ou de la mémoire vive nécessaires.
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