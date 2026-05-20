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Sony modifie les règles du PSN. PlayStation renforce la surveillance des joueurs.
Publié le: 20/05/2026 @ 14:42:14: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSony a mis à jour les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité du PlayStation Network, en introduisant de nouvelles règles concernant la modération des contenus, la sécurité des comptes et la responsabilité des utilisateurs. Ces modifications, qui figurent dans la version 12 du contrat PSN, publiée en avril 2026, incluent une surveillance automatisée de l'activité et de nouvelles procédures de recours en cas de suspension de compte. L'une des nouveautés les plus importantes est le renforcement de la modération automatisée des contenus. Sony affirme désormais ouvertement détecter et combattre activement les contenus liés au terrorisme, à l'exploitation des enfants, à la pornographie, ainsi qu'aux contenus faisant l'apologie de l'automutilation ou des troubles alimentaires, entre autres. L'entreprise a également confirmé son recours à des systèmes d'analyse automatisés, tels que la correspondance de hachages et d'autres outils, pour détecter les contenus vulgaires, les discours haineux, les spams et les liens malveillants. Le nouveau règlement encadre les communications, les mises en ligne et l'activité en ligne des utilisateurs sur le PlayStation Network. Sony adopte une modération automatisée de plus en plus stricte, similaire aux solutions déjà utilisées par les principales plateformes de réseaux sociaux et applications de messagerie instantanée. Par rapport à son règlement précédent, l'entreprise est beaucoup plus explicite quant aux types de contenus surveillés et aux technologies utilisées pour les détecter. Sony met également en place un système d'appel plus formel pour les sanctions infligées aux comptes utilisateurs. Conformément aux nouvelles règles, les utilisateurs dont le compte a été suspendu définitivement dans certains pays pourront faire appel via le portail d'assistance officiel PlayStation. L'entreprise assure que les signalements seront examinés rapidement, objectivement et sans discrimination. Si des erreurs sont constatées, la suspension sera levée et le compte sera techniquement réactivé.

Des changements importants concernent également les comptes enfants et le contrôle parental. Sony insiste désormais davantage sur la responsabilité des responsables de la gestion familiale, c'est-à-dire les adultes qui gèrent les comptes des utilisateurs mineurs. Si un tuteur augmente le plafond de dépenses au-delà de 0 $ (valeur par défaut), il confirme formellement que l'enfant comprend les règles des achats en ligne et qu'il est responsable de toutes les dépenses effectuées dans la limite autorisée. L'entreprise a également mis à jour sa politique de sécurité de connexion. Désormais, les clés d'accès sont officiellement intégrées comme méthode d'authentification, au même titre que les mots de passe et codes d'accès traditionnels. Sony élargit également la définition des systèmes autorisés pour inclure non seulement les consoles et les appareils mobiles, mais aussi l'application mobile PlayStation, les services PC et les plateformes tierces approuvées. Certaines politiques restent toutefois inchangées. Sony continue de souligner que les jeux et extensions numériques font l'objet d'une licence et non d'une propriété, que l'âge minimum pour un compte PSN est de 7 ans avec la supervision d'un parent, et que les augmentations de prix d'abonnement nécessitent toujours un préavis de 60 jours. Cependant, certaines voix s'élèvent pour suggérer que Sony renforcera son emprise sur les joueurs, ce qui soulève des inquiétudes quant au respect de la vie privée. Il est toutefois encore trop tôt pour s'alarmer concernant la confidentialité et la sécurité des données.
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