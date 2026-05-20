Intel interrompt la fourniture de ses anciens processeurs et oblige ses partenaires à passer aux puces 18A.

D'après des rapports récents, Intel incite de plus en plus les fabricants d'ordinateurs à adopter les nouveaux processeurs utilisant la lithographie 18A. Le problème est que de nombreux partenaires privilégient encore les puces moins chères et bien connues basées sur le procédé Intel 7, telles qu'Alder Lake, Raptor Lake et Arrow Lake. Selon Nikkei Asia, Intel allait réduire considérablement l'offre de processeurs plus anciens destinés au marché grand public, réorientant sa capacité de production vers le segment plus rentable des serveurs et des centres de données. Selon des sources proches de la chaîne d'approvisionnement, la principale raison des problèmes de disponibilité des anciens processeurs réside dans les contraintes de production liées à la demande croissante de solutions d'IA. Intel consacre actuellement la majeure partie de sa capacité de production de processeurs Intel Process 7 aux puces destinées aux entreprises, où les marges sont nettement supérieures. D'après une source du secteur, les processeurs pour serveurs génèrent environ 20 % de profits supplémentaires par rapport aux processeurs grand public. C'est précisément pourquoi l'entreprise inciterait ses partenaires OEM à intégrer les nouvelles puces 18A. Les processeurs basés sur la lithographie 18A comprennent les Core Ultra Series 3 « Panther Lake » et les Core Series 3 « Wildcat Lake ». L'ancien processeur Intel 7 équipe actuellement, entre autres, les processeurs de serveurs Raptor Lake et Granite Rapids.
D'après le rapport, la situation se complique. Un fabricant d'ordinateurs aurait commandé 100 processeurs Intel 7, mais n'en aurait reçu que 20. En contrepartie, Intel aurait fourni des puces 18A supplémentaires et suggéré que si le partenaire ne les utilisait pas, les processeurs restants seraient redistribués à d'autres partenaires. Cela pourrait indiquer qu'Intel cherche activement à accélérer la transition du marché vers la prochaine génération de processeurs, même si les fabricants de matériel ne sont pas encore prêts pour un tel changement. Intel n'a pas officiellement confirmé imposer l'utilisation des processeurs 18A. Cependant, l'entreprise a décrit les nouvelles puces Wildcat Lake comme « un élément essentiel de sa stratégie pour les produits grand public ». Le directeur financier d'Intel, David Zinsner, a précédemment admis que les contraintes de production des processeurs Intel 7 et Intel 10 rendent difficile la satisfaction de la demande sur les marchés grand public et serveurs.
D'après le rapport, la situation se complique. Un fabricant d'ordinateurs aurait commandé 100 processeurs Intel 7, mais n'en aurait reçu que 20. En contrepartie, Intel aurait fourni des puces 18A supplémentaires et suggéré que si le partenaire ne les utilisait pas, les processeurs restants seraient redistribués à d'autres partenaires. Cela pourrait indiquer qu'Intel cherche activement à accélérer la transition du marché vers la prochaine génération de processeurs, même si les fabricants de matériel ne sont pas encore prêts pour un tel changement. Intel n'a pas officiellement confirmé imposer l'utilisation des processeurs 18A. Cependant, l'entreprise a décrit les nouvelles puces Wildcat Lake comme « un élément essentiel de sa stratégie pour les produits grand public ». Le directeur financier d'Intel, David Zinsner, a précédemment admis que les contraintes de production des processeurs Intel 7 et Intel 10 rendent difficile la satisfaction de la demande sur les marchés grand public et serveurs.
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