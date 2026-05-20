Google dévoile Gemini Spark. Il s'agit d'une intelligence artificielle qui effectue des tâches pour les utilisateurs.

Lors de la conférence Google I/O 2026, l'entreprise a dévoilé un nouveau service baptisé Gemini Spark. Elle le décrit comme un « agent IA personnel disponible 24h/24 et 7j/7 » qui ambitionne de révolutionner le concept d'assistants IA. Au lieu de se contenter de répondre aux questions, Gemini Spark est conçu pour effectuer des tâches spécifiques de manière autonome et automatiser les activités quotidiennes des utilisateurs. La nouvelle solution repose sur Gemini 3.5 et est parfaitement intégrée à Google Workspace. Elle est ainsi compatible avec Gmail, Google Docs et Slides, entre autres applications. D'après Google, les utilisateurs peuvent configurer Spark pour qu'il effectue des tâches spécifiques, comme la création de listes d'échéances importantes à partir d'e-mails ou la génération de résumés de conversations à plusieurs participants. Mais les possibilités ne s'arrêtent pas là. Gemini Spark gère également les tâches récurrentes. Par exemple, un agent peut analyser les relevés de carte de crédit mensuels et rechercher les frais cachés, ou encore préparer des rapports à partir des comptes rendus de réunion et des e-mails. Le système créera ensuite automatiquement un document dans Google Docs et préparera un brouillon de message prêt à être envoyé.
Google annonce que Spark ne se limitera pas à ses propres services. Dès son lancement, l'agent s'intégrera à des applications partenaires telles que Canva, OpenTable et Instacart. La liste des plateformes compatibles s'allongera dans les semaines à venir. Point important : ce service sera entièrement optionnel. Il appartient à l'utilisateur de décider d'activer ou non Spark et de choisir les applications auxquelles l'agent aura accès. Les fonctionnalités les plus ambitieuses devraient arriver dans les prochains mois. Google travaille notamment sur la possibilité d'envoyer des SMS et des e-mails via Spark, ainsi que sur la compatibilité avec les navigateurs web. L'entreprise assure toutefois que pour les actions plus sensibles, comme les paiements ou l'envoi de messages, l'IA demandera systématiquement une confirmation à l'utilisateur. Cet été, Gemini Spark sera également disponible dans l'application de bureau Gemini. Les agents pourront ainsi accéder directement aux fichiers sur leur ordinateur et effectuer des opérations système plus avancées.
Google annonce que Spark ne se limitera pas à ses propres services. Dès son lancement, l'agent s'intégrera à des applications partenaires telles que Canva, OpenTable et Instacart. La liste des plateformes compatibles s'allongera dans les semaines à venir. Point important : ce service sera entièrement optionnel. Il appartient à l'utilisateur de décider d'activer ou non Spark et de choisir les applications auxquelles l'agent aura accès. Les fonctionnalités les plus ambitieuses devraient arriver dans les prochains mois. Google travaille notamment sur la possibilité d'envoyer des SMS et des e-mails via Spark, ainsi que sur la compatibilité avec les navigateurs web. L'entreprise assure toutefois que pour les actions plus sensibles, comme les paiements ou l'envoi de messages, l'IA demandera systématiquement une confirmation à l'utilisateur. Cet été, Gemini Spark sera également disponible dans l'application de bureau Gemini. Les agents pourront ainsi accéder directement aux fichiers sur leur ordinateur et effectuer des opérations système plus avancées.
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