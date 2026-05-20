Vous voulez de l'IA dans Firefox ? Vous l'aurez.

Mozilla étend sa fonctionnalité « Secouer pour résumer » à Android, offrant ainsi un nouvel outil basé sur l'IA à Firefox mobile. Lancée en septembre dernier sur iPhone, cette solution est désormais disponible pour les utilisateurs Android, bien que son interface diffère légèrement de celle proposée sur les appareils Apple. Secouer pour résumer permet de générer un court résumé d'une page web en secouant votre smartphone. Cette fonctionnalité est compatible avec les sites web de moins de 5 000 mots et peut également être lancée manuellement depuis le menu du navigateur via l'option « Résumer la page ». Mozilla souligne que le système adapte le résumé au type de contenu. Par exemple, pour une recette de cuisine, l'IA extraira principalement les étapes de préparation, tandis que pour un article sportif, elle se concentrera davantage sur les résultats et les événements marquants. Cet outil a été découvert plus tôt, en 2025, par le magazine TIME, qui l'a inclus dans sa liste des meilleures inventions de 2025. Mozilla souhaite désormais utiliser cette idée sur Android également, bien qu'il existe une différence importante liée au fonctionnement de l'intelligence artificielle. Sur la plupart des appareils Android, les résumés sont générés dans le cloud de Mozilla, car de nombreux smartphones ne disposent pas de la puissance nécessaire pour traiter l'IA localement. L'entreprise utilise à cet effet le modèle Mistral Small, choisi pour ses performances. La situation est différente pour les iPhones : les utilisateurs d'iPhone 15 Pro et des modèles ultérieurs équipés d'iOS 26 peuvent utiliser Apple Intelligence, où l'intégralité du processus est réalisée localement, sans transmission de données hors du téléphone.
Mozilla cherche à se positionner sur le marché des navigateurs dotés d'intelligence artificielle, tout en devant adapter ses solutions aux limitations matérielles d'Android. Comparée à l'approche d'Apple, la fonctionnalité Android offre une protection de la vie privée moindre, car elle nécessite le téléchargement du texte sur le cloud, même si elle fonctionne sur des appareils d'entrée de gamme. Pour l'instant, la version Android ne prend en charge que l'anglais, mais Mozilla a annoncé son intention d'étendre cette prise en charge à d'autres langues à l'avenir. En attendant, de nouvelles langues ont déjà été ajoutées à iOS, notamment l'allemand, le français, l'espagnol, le portugais, l'italien et le japonais. Mozilla travaille également à une refonte de Firefox pour ordinateur. Les premières maquettes du projet Nova ont fait leur apparition en ligne ; elles dévoileront une interface plus arrondie, des éléments évoquant des îles flottantes et des couleurs dynamiques synchronisées avec le fond d’écran, à l’instar de Material You de Google.
Mozilla cherche à se positionner sur le marché des navigateurs dotés d'intelligence artificielle, tout en devant adapter ses solutions aux limitations matérielles d'Android. Comparée à l'approche d'Apple, la fonctionnalité Android offre une protection de la vie privée moindre, car elle nécessite le téléchargement du texte sur le cloud, même si elle fonctionne sur des appareils d'entrée de gamme. Pour l'instant, la version Android ne prend en charge que l'anglais, mais Mozilla a annoncé son intention d'étendre cette prise en charge à d'autres langues à l'avenir. En attendant, de nouvelles langues ont déjà été ajoutées à iOS, notamment l'allemand, le français, l'espagnol, le portugais, l'italien et le japonais. Mozilla travaille également à une refonte de Firefox pour ordinateur. Les premières maquettes du projet Nova ont fait leur apparition en ligne ; elles dévoileront une interface plus arrondie, des éléments évoquant des îles flottantes et des couleurs dynamiques synchronisées avec le fond d’écran, à l’instar de Material You de Google.
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