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Transformez vos photos en mini-jeux avec Pictonico
Publié le: 19/05/2026 @ 18:06:05: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileJouez avec vos photos dans Pictonico!, qui sortira le 28 mai sur les appareils connectés iOS et Android. Les préinscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui. Pictonico! est un jeu d’action free-to-start intense pour appareils connectés, conçu pour s’amuser avec les photos. Choisissez les photos que vous souhaitez voir apparaître dans le jeu ou prenez-en de nouvelles, puis jouez à des mini-jeux mettant en scène vos amis et votre famille. Redécouvrez les photos de vos proches sous un tout nouveau jour alors qu’ils affrontent des attaques de zombies. Faites-les revêtir des costumes farfelus, relever des défis carnaval et bien plus encore. Essayez gratuitement quelques-uns de ces mini-jeux hilarants et chaotiques, puis prolongez le plaisir avec les extensions disponibles à l’achat en débloquant jusqu’à 80 mini-jeux, de niveau facile à difficile. Vous pourrez enregistrer les images et les vidéos des résultats cocasses de chaque mini-jeu sur votre appareil. Redécouvrez de vieilles photos en y ajoutant des éléments surprenants et originaux – faites par exemple défiler un ami sur le tapis rouge ou danser votre grand-père comme une ballerine – et partagez vos créations avec vos proches pour voir leur réaction et rire ensemble ! Pictonico! sortira sur les appareils connectés Android et iOS le 28 mai. Les préinscriptions pour ce titre sont ouvertes dès aujourd’hui sur le Google Play Store et l’App Store.

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