Les joueurs Xbox réclament davantage de jeux exclusifs, un mode multijoueur gratuit et une meilleure rétrocompatibilité.

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Les joueurs Xbox réclament davantage de jeux exclusifs, un mode multijoueur gra...
Publié le: 19/05/2026 @ 18:00:24: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosMicrosoft a lancé Player Voice, un nouveau portail Xbox permettant aux utilisateurs de donner publiquement leur avis sur la marque et ses fonctionnalités. Les joueurs réclament fréquemment davantage de titres exclusifs pour les consoles Xbox, des jeux rétrocompatibles supplémentaires et un mode multijoueur en ligne gratuit sans abonnement. La publication la plus populaire critique la sortie de jeux Xbox phares sur des plateformes concurrentes comme PlayStation et Switch. Les utilisateurs affirment que les exclusivités sont essentielles aux ventes de consoles. La PDG de Xbox, Asha Sharma, a déclaré que Microsoft réexaminait actuellement sa stratégie concernant les exclusivités et les sorties à durée limitée. Cependant, aucun retour à une approche strictement exclusive n'a été annoncé.

L'extension du programme de rétrocompatibilité est également très demandée. Microsoft a ajouté 76 jeux plus anciens en 2021, mais a également expliqué que des obstacles techniques, juridiques et liés aux licences rendent difficile tout ajout supplémentaire. De nombreux utilisateurs souhaitent également un mode multijoueur en ligne gratuit sur consoles. Xbox propose déjà cette fonctionnalité sur PC sans frais supplémentaires, mais les joueurs sur console doivent encore souscrire un abonnement payant.
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