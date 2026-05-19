Test Hades II (PS5) - Retour mouvementé dans la mythologie grecque

Publié le: 19/05/2026 @ 16:00:56: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
HADES II est sorti en septembre 2025 sur Switch, Switch 2 et PC. Sept mois plus tard, HADES II débarque sur PS5 et Xbox Series X/S avec de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur. Supergiant Games revient avec l'histoire de la mythologie grecque, la présentant d'une manière différente du premier opus. Un jour, Chronos, le maître du temps, revient après avoir été renversé par ses enfants des siècles auparavant. Chronos prend le contrôle des Enfers et emprisonne Hadès, Perséphone et Zagreus. Entre-temps, Hécate parvint à s'enfuir avec la sœur nouveau-née de Zagreus, elle aussi princesse des Enfers, nommée Mélinoé. Elle l'éleva et l'entraîna pour qu'elle devienne forte et puisse un jour venger Chronos. Se sentant suffisamment préparée, Mélinoé descendit enfin au Tartare. Mélinoé parviendra-t-elle à vaincre Chronos une fois pour toutes ? Sans surprise, HADES II est la suite du jeu roguelike inspiré des dieux de la mythologie grecque. Ce deuxième opus se déroule après l'évasion de Zagreus des Enfers et se concentre désormais sur sa sœur, Mélinoé . Le jeu reprend le concept du roguelike : chaque zone explorée est générée aléatoirement en fonction de votre progression précédente. Si votre personnage meurt, vous recommencez depuis le début sans point de sauvegarde . Cependant , chaque mort vous fait progresser pour le voyage suivant.
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