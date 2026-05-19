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Mozilla avertit le Royaume-Uni : le blocage des VPN ne fonctionnera pas.
Publié le: 19/05/2026 @ 15:50:51: Par Nic007 Dans "Mozilla"
MozillaMozilla a soumis une déclaration officielle au ministère britannique des Sciences, de l'Innovation et de la Technologie, mettant en garde contre l'utilisation des VPN comme moyen de contourner les exigences de la loi sur la sécurité en ligne. L'organisation souligne que les VPN constituent une infrastructure de confidentialité fondamentale utilisée par des millions de personnes, des journalistes et militants aux utilisateurs ordinaires qui sécurisent leurs connexions sur les réseaux Wi-Fi publics. L'année dernière, le Royaume-Uni a instauré la vérification obligatoire de l'âge sur les plateformes pour adultes. L'intérêt pour les VPN, qui masquent l'adresse IP et la localisation des utilisateurs, a immédiatement explosé. Les autorités et certaines organisations de protection de l'enfance ont commencé à considérer les VPN comme un outil permettant aux adolescents de contourner les contrôles. Le Commissaire aux droits de l'enfant pour l'Angleterre a même suggéré d'étudier la possibilité de restreindre l'utilisation des VPN. Dans sa réponse, Mozilla souligne que le problème réside ailleurs : dans les mécanismes de vérification de l'âge et les systèmes de recommandation imparfaits des plateformes en ligne. Svea Windwehr, responsable des politiques chez Mozilla, explique que les VPN protègent la vie privée des utilisateurs de tous âges, masquent leur adresse IP et réduisent le risque de profilage. Concrètement, les VPN permettent de naviguer sur Internet sans craindre d'être suivi, d'accéder à des réseaux distants pour le travail et les études, et de se protéger face à la censure et à la surveillance excessive.

Mozilla cite des données d'Internet Matters montrant qu'un très petit nombre d'enfants utilisent des VPN pour contourner les restrictions d'âge. Les méthodes bien plus courantes pour contourner la sécurité consistent à fournir une fausse date de naissance, à utiliser des comptes empruntés ou à exploiter de simples failles dans les systèmes de vérification faciale. Parmi les exemples d'escroqueries, on peut citer le dessin de fausses moustaches pour tromper les algorithmes automatisés de vérification d'âge. L'organisation souligne que le blocage des VPN nécessiterait la divulgation des données personnelles des utilisateurs pour mettre en œuvre un système de contrôle efficace, ce qui est contraire aux principes de confidentialité et de sécurité en ligne. En Europe, des débats similaires se radicalisent. Au Danemark, une loi antipiratage susceptible d'entraver l'utilisation des VPN a été proposée avant même que les autorités n'aient clarifié explicitement la réglementation. Dans les faits, les VPN sont perçus comme un problème pour les forces de l'ordre, alors même qu'ils remplissent des fonctions de sécurité essentielles. Mozilla souligne que bloquer les applications VPN ne représente qu'une partie du problème. Les navigateurs web intègrent de plus en plus de fonctionnalités de confidentialité qui nécessitaient auparavant des logiciels distincts. Tenter de restreindre les VPN entraverait le développement de ces navigateurs et, par conséquent, le fonctionnement d'Internet, que des millions d'utilisateurs connaissent et utilisent au quotidien.

Selon Mozilla, le gouvernement britannique privilégie le contrôle de la protection de la vie privée plutôt que l'amélioration des systèmes de vérification de l'âge et de recommandation de contenu. Le problème ne réside pas dans les VPN, mais plutôt dans les algorithmes qui proposent aux utilisateurs des contenus nuisibles ou inappropriés pour un jeune public. Mozilla préconise une approche qui protège la vie privée et la sécurité en ligne, plutôt que de tenter de restreindre une technologie qui constitue le fondement de la protection numérique pour tous les utilisateurs.
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