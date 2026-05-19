52 cœurs dans le processeur de bureau Intel. Nova Lake représente un bond générationnel en avant.

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52 cœurs dans le processeur de bureau Intel. Nova Lake représente un bond gén...
Publié le: 19/05/2026 @ 15:49:39: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelIntel aurait commencé à livrer les premiers prototypes de ses processeurs Nova Lake de nouvelle génération. Selon des fuites, ces puces devraient offrir le gain de performances le plus important jamais enregistré pour les processeurs de bureau Intel depuis des années et constituer une réponse directe à l'offensive d'AMD. La nouvelle famille Intel Nova Lake-S devrait arriver sur le marché au second semestre 2026. D'après les informations actuelles, Intel prépare deux variantes : des modèles à un seul cœur et des versions à deux cœurs, nettement plus performantes. Les modèles d'entrée de gamme devraient proposer jusqu'à 28 cœurs, tandis que les modèles haut de gamme pourraient en compter jusqu'à 52. Il s'agit d'un bond en avant considérable par rapport aux processeurs Arrow Lake-S actuels à 24 cœurs. Les changements les plus importants devraient concerner l'architecture du processeur. Les processeurs Nova Lake exploiteront les nouveaux cœurs P-Core Coyote Cove et E-Core Arctic Wolf. Selon certaines fuites, les performances monocœur devraient augmenter jusqu'à 20 %, principalement grâce à un IPC amélioré et aux optimisations AVX 10.2 et APX. Les projections concernant les performances multicœurs sont encore plus impressionnantes. Intel devrait quasiment doubler les performances par rapport à Arrow Lake, grâce à la nouvelle architecture et au nombre de cœurs nettement supérieur.

Le processeur de nouvelle génération intégrera également un cache bLLC nettement plus important. Les versions à une seule puce devraient offrir jusqu'à 144 Mo de cache, tandis que les modèles à double puce proposeront jusqu'à 288 Mo. Ceci est particulièrement important pour les joueurs, car un cache plus conséquent peut améliorer significativement les performances de jeu, à l'instar des processeurs AMD Ryzen X3D équipés de la technologie 3D V-Cache. Les processeurs Nova Lake-S utiliseront le nouveau socket LGA 1954 et les chipsets de la série 900. Le modèle phare devrait être le Z990. Intel prévoit également d'intensifier le développement de la mémoire DDR5, notamment la prise en charge des normes CUDIMM et CQDIMM, qui permettent des fréquences d'horloge plus élevées pour les modules de RAM. Parallèlement, AMD prépare déjà des processeurs de bureau Zen 6 concurrents, qui devraient proposer jusqu'à 24 cœurs et une technologie 3D V-Cache améliorée. Tout porte à croire que le second semestre 2026 sera marqué par une concurrence féroce sur le marché des processeurs pour les joueurs et les passionnés d'informatique.
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