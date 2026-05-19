Elon Musk perd face à OpenAI. Le jury rejette la plainte en deux heures.

Le procès retentissant d'Elon Musk contre OpenAI s'est conclu par un verdict éclair. Un jury californien composé de neuf personnes a rejeté à l'unanimité toutes les accusations du milliardaire contre la société de Sam Altman, Greg Brockman et Microsoft. La décision a été rendue après moins de deux heures de délibération. Depuis des mois, Elon Musk affirme qu'OpenAI a trahi sa mission initiale. Selon le milliardaire, l'organisation a été fondée comme un projet à but non lucratif visant à développer l'intelligence artificielle au service de l'humanité, mais qu'au fil du temps, elle s'est transformée en un géant commercial axé sur des profits colossaux. La plainte déposée est extrêmement agressive. Musk réclame environ 130 milliards de dollars de dommages et intérêts pour OpenAI, la destitution de Sam Altman et Greg Brockman de leurs fonctions de direction, ainsi que la dissolution de la structure actuelle de l'entreprise. Le procès a suscité un vif intérêt dans toute la Silicon Valley. Les noms de personnalités clés du secteur de l'IA ont été cités à comparaître, et les preuves comprenaient des messages privés, des courriels et des comptes rendus de réunions internes.
Le plus surprenant, cependant, était que le tribunal n'ait pratiquement pas évalué si OpenAI avait effectivement violé les accords antérieurs. La question cruciale était celle du calendrier. Le jury a conclu que Musk avait intenté le procès trop tard et que toutes les demandes étaient prescrites en vertu du droit californien. C'est cet argument qui a finalement conduit à la défaite totale du propriétaire de xAI. Les délibérations ont commencé à 8h30, heure locale, et se sont terminées à 10h23. La juge Yvonne Gonzalez Rogers a immédiatement confirmé le verdict. D'après les comptes rendus judiciaires, les avocats d'OpenAI ont fait valoir qu'Elon Musk était au courant des projets de commercialisation de l'entreprise depuis des années. De plus, il avait lui-même envisagé un modèle économique similaire jusqu'en 2017. Cette décision revêt une importance capitale pour l'avenir d'OpenAI. L'entreprise se prépare à une restructuration plus poussée et à une possible introduction en bourse, prévue pour fin 2026 ou début 2027. La plainte déposée par Musk constituait l'une des plus grandes menaces pour ces projets. Si le tribunal donnait raison au milliardaire, tout le modèle économique d'OpenAI pourrait être remis en question. La question est devenue encore plus urgente après la levée de fonds massive réalisée par l'entreprise en mars, qui a valu à OpenAI une valorisation astronomique de 852 milliards de dollars. Parmi les investisseurs figuraient certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales, dont Microsoft, Nvidia, Amazon et SoftBank.
Microsoft était co-défendeur dans cette affaire et, selon la plainte, aurait aidé OpenAI à s'écarter de ses objectifs initiaux. Cependant, le jury a également rejeté toutes les charges contre le géant de Redmond. Le motif était identique et le délai de prescription était expiré. Après l'annonce du verdict, les avocats d'OpenAI ont exprimé leur satisfaction. William Savitt, représentant l'entreprise, a déclaré au tribunal que la plainte de Musk visait à nuire à un concurrent développant une intelligence artificielle plus rapidement que xAI.
Le plus surprenant, cependant, était que le tribunal n'ait pratiquement pas évalué si OpenAI avait effectivement violé les accords antérieurs. La question cruciale était celle du calendrier. Le jury a conclu que Musk avait intenté le procès trop tard et que toutes les demandes étaient prescrites en vertu du droit californien. C'est cet argument qui a finalement conduit à la défaite totale du propriétaire de xAI. Les délibérations ont commencé à 8h30, heure locale, et se sont terminées à 10h23. La juge Yvonne Gonzalez Rogers a immédiatement confirmé le verdict. D'après les comptes rendus judiciaires, les avocats d'OpenAI ont fait valoir qu'Elon Musk était au courant des projets de commercialisation de l'entreprise depuis des années. De plus, il avait lui-même envisagé un modèle économique similaire jusqu'en 2017. Cette décision revêt une importance capitale pour l'avenir d'OpenAI. L'entreprise se prépare à une restructuration plus poussée et à une possible introduction en bourse, prévue pour fin 2026 ou début 2027. La plainte déposée par Musk constituait l'une des plus grandes menaces pour ces projets. Si le tribunal donnait raison au milliardaire, tout le modèle économique d'OpenAI pourrait être remis en question. La question est devenue encore plus urgente après la levée de fonds massive réalisée par l'entreprise en mars, qui a valu à OpenAI une valorisation astronomique de 852 milliards de dollars. Parmi les investisseurs figuraient certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales, dont Microsoft, Nvidia, Amazon et SoftBank.
Microsoft était co-défendeur dans cette affaire et, selon la plainte, aurait aidé OpenAI à s'écarter de ses objectifs initiaux. Cependant, le jury a également rejeté toutes les charges contre le géant de Redmond. Le motif était identique et le délai de prescription était expiré. Après l'annonce du verdict, les avocats d'OpenAI ont exprimé leur satisfaction. William Savitt, représentant l'entreprise, a déclaré au tribunal que la plainte de Musk visait à nuire à un concurrent développant une intelligence artificielle plus rapidement que xAI.
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