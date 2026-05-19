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Sony augmente les prix du PS Plus, invoquant la « situation du marché ».
Publié le: 19/05/2026 @ 15:45:23: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSony augmente à nouveau les prix de son service PlayStation Plus. Cette fois-ci, les changements concernent principalement les abonnements de courte durée, le constructeur justifiant cette décision par « la situation actuelle du marché ». Les hausses de prix s'appliquent pour l'instant aux nouveaux abonnés, mais les utilisateurs actuels dans certains pays, comme la Turquie et l'Inde, seront également concernés. L'abonnement le moins cher, PS Plus Essential, coûte désormais 11 $ par mois au lieu de 10 $. Le prix de l'abonnement trimestriel a également augmenté, passant de 25 $ à 28 $. Curieusement, Sony ne modifie pas pour l'instant le prix des abonnements annuels, même si l'annonce de la société laisse entendre que les hausses de prix pourraient également concerner les formules Extra et Premium. L'entreprise n'a pas fourni de raisons précises pour cette hausse de prix, se contentant d'évoquer des « conditions de marché difficiles ». Dans le secteur technologique, une telle explication fait généralement référence à la hausse des coûts des infrastructures, de l'énergie et des composants liés aux centres de données et aux services cloud.

Même si PS Plus est un service numérique, Sony doit maintenir les serveurs nécessaires au multijoueur, à la sauvegarde dans le cloud et à la distribution des jeux par abonnement mensuel. Il est donc possible que la hausse des coûts d'infrastructure soit à l'origine des augmentations de prix. Il est indéniable que les joueurs sont de plus en plus exaspérés par la hausse des prix dans l'industrie du jeu vidéo. Microsoft a récemment augmenté le prix de l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate à 30 dollars par mois, une décision qui a suscité de vives critiques. L'entreprise a finalement partiellement fait marche arrière . Il est important de noter que cette hausse de prix concerne toute l'Europe et ne nous épargnera donc pas.
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