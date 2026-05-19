À l'approche de la WWDC 2026, qui se tiendra le 8 juin, une source bien informée a révélé de nouveaux détails sur les prochaines mises à jour iOS 27 et iPadOS 27, notamment une application Siri dédiée. Selon cette source, il s'agira d'un chatbot similaire à ChatGPT et Claude, un outil polyvalent pour de nombreuses tâches. L'application conservera l'historique des conversations et, toujours selon cette source, proposera un mode sans publicité ainsi qu'une fonction de suppression automatique des discussions. La source a également souligné qu'Apple accorde une grande importance à la protection des données des utilisateurs, ce qui explique le report du lancement de ce nouvel assistant IA. L'entreprise s'engage à traiter les informations des utilisateurs sur ses propres serveurs afin d'éviter tout partage avec des tiers.
La nouvelle version de Siri serait basée sur les modèles de la Fondation Apple, mais Google Gemini prendrait en charge la majeure partie des tâches d'IA complexes. De ce fait, la sécurité des données utilisateur dans les scénarios les plus exigeants dépendrait de l'infrastructure de Google. Par ailleurs, iOS 27 devrait introduire de nouveaux outils d'IA système pour le traitement du texte, nettement plus performants que les capacités actuelles d'Apple Intelligence. Cependant, il ne s'agit là que de spéculations d'une source interne ; Apple ayant déjà connu des échecs dans le lancement de fonctionnalités d'IA, l'entreprise se montrera sans doute très prudente à ce sujet.
La nouvelle version de Siri serait basée sur les modèles de la Fondation Apple, mais Google Gemini prendrait en charge la majeure partie des tâches d'IA complexes. De ce fait, la sécurité des données utilisateur dans les scénarios les plus exigeants dépendrait de l'infrastructure de Google. Par ailleurs, iOS 27 devrait introduire de nouveaux outils d'IA système pour le traitement du texte, nettement plus performants que les capacités actuelles d'Apple Intelligence. Cependant, il ne s'agit là que de spéculations d'une source interne ; Apple ayant déjà connu des échecs dans le lancement de fonctionnalités d'IA, l'entreprise se montrera sans doute très prudente à ce sujet.
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