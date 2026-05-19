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L'Apple Watch Ultra 4 bénéficiera d'un tout nouveau design de boîtier.
Publié le: 19/05/2026 @ 15:43:06: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleD'après de nouvelles informations, l'Apple Watch Ultra 4 arborera un boîtier entièrement repensé. Il s'agira du premier changement visuel majeur apporté à la montre connectée la plus chère d'Apple depuis le lancement de l'Apple Watch Ultra originale en 2022. Malheureusement, la source n'a encore révélé aucun détail précis concernant le nouveau design de l'appareil, se contentant d'indiquer que les utilisateurs peuvent s'attendre à des changements notables. Des sources internes supposent que l'entreprise souhaite redessiner le boîtier afin de mieux différencier la version Ultra du modèle de base, les différences étant actuellement peu marquées. Ce manque de différenciation nuit à la capacité d'Apple à commercialiser efficacement ses montres connectées, la demande étant répartie sur l'ensemble de la gamme.

Il semblerait également que la montre soit dotée de capteurs d'imagerie corporelle nettement améliorés. On ignore s'il s'agit de nouveaux capteurs ou si Apple conservera ceux de l'Apple Watch Ultra 3 en optimisant leur précision, leurs performances et leur consommation d'énergie. Toutefois, il convient de noter que la génération actuelle de capteurs offre déjà d'excellentes performances, rendant difficile une amélioration significative. Il est possible qu'Apple intègre de nouveaux capteurs pour étendre la gamme de fonctionnalités, mais pour l'instant, il ne s'agit que de spéculations. La sortie de la montre connectée est prévue dans trois mois, et beaucoup de choses peuvent changer d'ici là ; Apple a d'ailleurs souvent modifié ses plans.
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