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Sony proposera des widgets en ligne pour la PS5.
Publié le: 19/05/2026 @ 00:13:31: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesL'une des particularités de Steam réside dans les API que Valve met à disposition des joueurs et des développeurs. Ces API permettent l'accès aux données des joueurs via des services comme Steam Charts et SteamDB. L'écosystème Steam gagne ainsi en transparence en matière de statistiques d'activité. D'après une récente vidéo de Mystic sur YouTube, Sony teste un nouveau widget « Activité de la communauté » pour le PlayStation Welcome Hub, qui reprend en grande partie ce système. Il affichera le top 10 des jeux les plus populaires de la semaine, ainsi qu'une section « Tendances du moment » mettant en avant les jeux dont la popularité est en pleine croissance. La section « Tendances du moment » suit l'évolution du temps de jeu global, tandis que le top 10 indique le nombre de joueurs actifs de la semaine et leur classement.

Cependant, les fonctionnalités semblent assez limitées : l’utilisateur est en effet restreint à ces deux modes, sans personnalisation poussée ni accès à des statistiques avancées. Par exemple, il est impossible de consulter l’historique de popularité des jeux, comme c’est le cas avec certains services Steam. Il est important de noter que cette fonctionnalité est actuellement en version bêta et pourrait subir des modifications importantes avant sa sortie officielle. Néanmoins, il est positif que l’entreprise travaille dessus : ce widget permettra aux joueurs de découvrir les nouveaux titres de plus en plus populaires sans avoir recours à des plateformes ou services tiers. En théorie, cela devrait avoir un impact positif sur les ventes de jeux.
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