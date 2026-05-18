Windows 11 proposera des options de personnalisation pour la barre des tâches et le menu Démarrer.

Les utilisateurs de Windows 10 sont habitués depuis longtemps à une personnalisation flexible de l'interface, mais cette fonctionnalité restait très limitée sous Windows 11. Microsoft réintroduit progressivement des options de personnalisation plus étendues : la prise en charge complète du repositionnement de la barre des tâches et du menu Démarrer sera disponible dans les prochaines semaines sur le canal expérimental, dans le cadre du programme Windows Insider. Concrètement, la barre des tâches pourra être déplacée en haut, en bas, à gauche ou à droite de l'écran. Les utilisateurs pourront également personnaliser l'alignement des icônes en fonction de la position choisie : au centre, à gauche, à droite ou en haut. De plus, ils pourront réduire la taille des icônes et rendre la barre des tâches plus compacte, ce qui permettra de gagner de l'espace à l'écran.
Dans le même temps, un système de personnalisation du menu Démarrer mis à jour est en cours de test, offrant un contrôle accru sur son fonctionnement. Vous pourrez désormais choisir la taille du menu (de compact à grand) et afficher ou masquer séparément les sections des applications épinglées, des fichiers récents et de la liste de toutes les applications. Vous pourrez également supprimer votre nom d'utilisateur et votre avatar, ce qui est pratique pour le partage d'écran ou les présentations. Auparavant, Windows 11 ne proposait pas de tels paramètres et l'interface restait quasiment identique pour tous les utilisateurs. Il est toutefois surprenant que Microsoft mette autant d'années à implémenter toutes ces nouveautés.
Dans le même temps, un système de personnalisation du menu Démarrer mis à jour est en cours de test, offrant un contrôle accru sur son fonctionnement. Vous pourrez désormais choisir la taille du menu (de compact à grand) et afficher ou masquer séparément les sections des applications épinglées, des fichiers récents et de la liste de toutes les applications. Vous pourrez également supprimer votre nom d'utilisateur et votre avatar, ce qui est pratique pour le partage d'écran ou les présentations. Auparavant, Windows 11 ne proposait pas de tels paramètres et l'interface restait quasiment identique pour tous les utilisateurs. Il est toutefois surprenant que Microsoft mette autant d'années à implémenter toutes ces nouveautés.
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