Le processeur Intel Core 7 350 surpasse le processeur Apple A19 Pro dans les tests de performance.

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Le processeur Intel Core 7 350 surpasse le processeur Apple A19 Pro dans les tes...
Publié le: 18/05/2026 @ 17:20:59: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLes processeurs Intel Wildcat Lake affichent d'excellents résultats aux tests monocœur et multicœur. Par exemple, l'Intel Core 7 350 a été repéré dans le benchmark PassMark ; ce processeur, le deuxième plus performant de la gamme Wildcat Lake, dispose d'une configuration 2+4 cœurs : deux cœurs Cougar Cove hautes performances et quatre cœurs Darkmont LP-E basse consommation. Il est à noter que les résultats des Intel Core 5 320 et Core 5 330, comparés à la puce Apple A19 Pro, ont déjà été publiés.

Bien que la puce Apple A19 Pro surpasse nettement ces processeurs pour les tâches monocœur, les puces Intel Wildcat Lake affichent des performances multithread nettement supérieures. Par exemple, le Core 7 350 a obtenu 4 228 points au test monocœur et 16 237 points au test multicœur PassMark, soit le meilleur résultat jamais obtenu par un processeur Wildcat Lake. On observe également une légère amélioration des performances monocœur, qui réduit progressivement l'écart avec l'Apple A19 Pro (5 172 points). Par ailleurs, lors des tests multithread, le Core 7 350 surpasse son concurrent d'environ 9 %. Il sera intéressant de voir ces puces intégrées à des appareils d'entrée de gamme et économes en énergie, notamment des ordinateurs portables légers. En effet, ces processeurs se distinguent non seulement par leurs hautes performances, mais aussi par leur faible consommation d'énergie, même en cas de charge de travail importante. Ce point pourrait s'avérer crucial dans un avenir proche.
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