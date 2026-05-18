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GTA VI : Pas de tests avant la sortie. Précommandes reportées.
Publié le: 18/05/2026 @ 14:14:21: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosGrand Theft Auto VI a de nouveau fait parler de lui ces derniers jours, suite à un courriel de Best Buy annonçant le début des précommandes aujourd'hui, le 18 mai . Les fans de la série se sont immédiatement précipités en ligne pour précommander le jeu. Or, d'après les dernières informations, les précommandes n'ont pas encore été ouvertes. Tom Henderson, un expert reconnu du secteur, a commenté l'affaire lors du podcast Insider Gaming Weekly. Il a affirmé que l'e-mail était authentique et avait bien été envoyé par une plateforme marketing partenaire de Best Buy. Cependant, cela ne signifie pas que Rockstar prévoyait réellement de lancer les précommandes dès maintenant. Henderson estime que les détails concernant GTA 6 ne seront pas dévoilés avant l'été, probablement en juillet ou août, lors de la prochaine conférence financière de Take-Two Interactive. Il envisage plusieurs scénarios, allant d'une simple erreur à un changement de dernière minute dans le plan marketing.

Plus intéressant encore, les informations concernant les tests du jeu. Un journaliste brésilien, ayant collaboré avec des portails importants comme Omelete et UOL, affirme que Rockstar Games n'a aucune intention d'envoyer de codes de test aux médias en ligne et aux développeurs. Le studio prévoit plutôt d'organiser des événements privés exclusifs dans des lieux sécurisés, où les journalistes pourront jouer à GTA 6 sous le contrôle total de l'éditeur. Des suggestions similaires ont également été faites lors du podcast Insider Gaming Weekly, où le youtubeur Nukov a indiqué qu'il n'y aurait ni versions d'essai ni exemplaires de test traditionnels. Une telle mesure constituerait un changement radical par rapport à la politique habituelle de Rockstar Games. Lors de la sortie de Red Dead Redemption 2, les médias recevaient généralement des codes de test avant la sortie du jeu.

D'un autre côté, la prudence du studio n'est guère surprenante. GTA 6 est sans doute le jeu le plus attendu de la décennie, et la moindre fuite se propage instantanément sur Internet. Rockstar souhaite manifestement éviter toute diffusion d'images de gameplay ou de détails sur l'intrigue avant la sortie officielle. Pour l'instant, il semble que les joueurs devront faire preuve de patience. Malgré la multiplication des rumeurs et des fuites, aucune information concrète concernant les précommandes de GTA 6 ne devrait être disponible avant plusieurs mois.
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