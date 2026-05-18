Apple a un gros problème avec le nouvel iPhone : la charnière de l'écran

Apple se prépare au lancement de son premier iPhone pliable, qui pourrait avoir lieu dès cet automne. Malgré ces défis, le géant de Cupertino aurait résolu l'un des principaux problèmes des smartphones pliables : la courbure visible de l'écran. Désormais, un autre élément de conception préoccupe les ingénieurs : la charnière, qui ne répond toujours pas aux attentes d'Apple. De récentes fuites, cette fois-ci en provenance de Chine, indiquent que l'iPhone Fold est toujours en phase de test, bien que certaines sources affirment que l'appareil n'a même pas encore atteint le stade de la production pilote. Quoi qu'il en soit, un point est certain : Apple continue de peaufiner le design et ne souhaite pas commercialiser un iPhone pliable présentant un défaut mécanique manifeste. Le problème majeur réside dans la charnière, qui émet un cliquetis gênant à l'ouverture et à la fermeture de l'appareil. Selon des fuites, ce défaut est inacceptable pour Apple et pourrait nécessiter des modifications de conception. C'est d'autant plus important que la charnière est l'un des composants les plus sollicités d'un smartphone pliable et influe directement sur sa durabilité. Dans le même temps, Apple aurait réalisé des progrès concernant l'écran. Selon des informations non officielles, la dalle reste lisse et sans défaut pendant longtemps, même si les sources ne précisent pas le nombre de cycles de pliage nécessaires avant l'apparition des premiers signes d'usure. Comparé à de nombreux smartphones pliables actuels, ce serait un argument de vente majeur pour ce modèle, car la ligne visible au centre de l'écran gêne encore certains utilisateurs.
Apple n'envisage de se lancer sur le marché des téléphones pliables que lorsqu'elle sera en mesure de proposer un appareil répondant aux attentes de ses clients. L'entreprise procède de la même manière depuis des années, attendant que certaines technologies soient suffisamment abouties avant de les intégrer. Si les problèmes de charnière ne sont pas résolus rapidement, la production pilote pourrait être retardée, ce qui pourrait également impacter la disponibilité de l'appareil après son lancement. Selon les rumeurs actuelles, Apple souhaiterait commencer la production de l'iPhone Fold et de la gamme iPhone 18 en juillet, mais compte tenu des problèmes persistants, ce calendrier reste incertain. L'iPhone pliable pourrait être l'un des produits les plus importants d'Apple depuis des années, et son succès ou son échec aura un impact sur tout le segment des smartphones pliables haut de gamme. On ignore pour l'instant si l'iPhone Fold sera dévoilé en même temps que la gamme iPhone 18 cet automne ou plus tard.
Apple n'envisage de se lancer sur le marché des téléphones pliables que lorsqu'elle sera en mesure de proposer un appareil répondant aux attentes de ses clients. L'entreprise procède de la même manière depuis des années, attendant que certaines technologies soient suffisamment abouties avant de les intégrer. Si les problèmes de charnière ne sont pas résolus rapidement, la production pilote pourrait être retardée, ce qui pourrait également impacter la disponibilité de l'appareil après son lancement. Selon les rumeurs actuelles, Apple souhaiterait commencer la production de l'iPhone Fold et de la gamme iPhone 18 en juillet, mais compte tenu des problèmes persistants, ce calendrier reste incertain. L'iPhone pliable pourrait être l'un des produits les plus importants d'Apple depuis des années, et son succès ou son échec aura un impact sur tout le segment des smartphones pliables haut de gamme. On ignore pour l'instant si l'iPhone Fold sera dévoilé en même temps que la gamme iPhone 18 cet automne ou plus tard.
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