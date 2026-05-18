Ils prélèvent une empreinte digitale sur… un selfie. C'est aberrant.

Les lecteurs d'empreintes digitales sont désormais monnaie courante sur les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes, mais les experts en sécurité mettent en garde contre les limites de la biométrie. Le débat s'est intensifié en Chine, où des experts ont averti que la puissance croissante des appareils photo des smartphones pourrait faciliter la reconstitution d'une empreinte digitale à partir d'une simple photo. Le problème pourrait survenir avec des photographies où les doigts sont pointés directement vers l'objectif à une distance d'environ 1,5 mètre. En théorie, une telle photographie, surtout si elle est de bonne qualité et bien éclairée, pourrait contenir suffisamment de détails pour tenter de reconstituer l'empreinte digitale après traitement. Une telle image pourrait alors être utilisée pour contourner certains systèmes de sécurité biométriques des téléphones, ordinateurs portables, systèmes de paiement ou services en ligne. Par exemple, reproduire le geste populaire de la victoire peut vous attirer des ennuis. L'expert financier Li Chang a souligné que les logiciels graphiques modernes et les outils d'intelligence artificielle peuvent affiner les détails cachés dans les photos, y compris les empreintes digitales visibles sur les doigts. Le professeur Jing Jiwu, de l'Université de l'Académie chinoise des sciences, a toutefois précisé que la situation n'est pas toujours aussi simple, car l'éclairage, la netteté, le flou de mouvement et la qualité de l'image elle-même sont autant de facteurs importants. Plus le nombre de photographies est élevé et plus leur résolution est importante, plus les chances d'obtenir des données utiles sont grandes. Le sujet a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux chinois, car le geste en « V », ou signe de paix, est très populaire dans de nombreux pays asiatiques. Nombreux sont ceux qui publient régulièrement des photos où leurs doigts sont clairement visibles à l'objectif.
Depuis plus de dix ans, des chercheurs en sécurité affirment qu'il est possible de reconstituer les empreintes digitales à partir de photos, même si cela nécessitait auparavant du matériel de haute qualité, des connaissances spécialisées et un travail considérable. En 2013, Jan Krissler, chercheur au Chaos Computer Club, est parvenu à contourner le système de sécurité Touch ID et, un an plus tard, il a démontré qu'il pouvait reconstituer l'empreinte digitale d'une personnalité publique à partir de photos de ses mains. Comparativement à ces expériences, les smartphones actuels prennent des photos bien plus nettes, et le traitement d'image par intelligence artificielle est plus accessible. On pourrait y voir le signe que les attaques biométriques deviennent progressivement une menace plus concrète pour les personnes ciblées. Les empreintes digitales sont plus difficiles à modifier que les mots de passe, ce qui rend les fuites de données biométriques particulièrement problématiques. Les utilisateurs n'ont évidemment pas à abandonner immédiatement cette méthode de sécurité. Cependant, ils doivent faire preuve de prudence, notamment lorsqu'ils partagent publiquement des photos de leurs mains et de leurs doigts. Les personnalités publiques, les employés des entreprises technologiques, les personnes ayant accès à des données sensibles et les utilisateurs qui utilisent la biométrie pour se connecter et autoriser les paiements doivent faire preuve de la plus grande prudence.
Depuis plus de dix ans, des chercheurs en sécurité affirment qu'il est possible de reconstituer les empreintes digitales à partir de photos, même si cela nécessitait auparavant du matériel de haute qualité, des connaissances spécialisées et un travail considérable. En 2013, Jan Krissler, chercheur au Chaos Computer Club, est parvenu à contourner le système de sécurité Touch ID et, un an plus tard, il a démontré qu'il pouvait reconstituer l'empreinte digitale d'une personnalité publique à partir de photos de ses mains. Comparativement à ces expériences, les smartphones actuels prennent des photos bien plus nettes, et le traitement d'image par intelligence artificielle est plus accessible. On pourrait y voir le signe que les attaques biométriques deviennent progressivement une menace plus concrète pour les personnes ciblées. Les empreintes digitales sont plus difficiles à modifier que les mots de passe, ce qui rend les fuites de données biométriques particulièrement problématiques. Les utilisateurs n'ont évidemment pas à abandonner immédiatement cette méthode de sécurité. Cependant, ils doivent faire preuve de prudence, notamment lorsqu'ils partagent publiquement des photos de leurs mains et de leurs doigts. Les personnalités publiques, les employés des entreprises technologiques, les personnes ayant accès à des données sensibles et les utilisateurs qui utilisent la biométrie pour se connecter et autoriser les paiements doivent faire preuve de la plus grande prudence.
Plus d'actualités dans cette catégorie
01-05SécuritéUn adolescent de 15 ans pirate des serveurs gouvernementaux. Fuite massive de données en France.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité