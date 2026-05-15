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La Xbox Series X sera bien plus puissante avec FSR 4.1.
Publié le: 15/05/2026 @ 19:09:07: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesDepuis le lancement des Xbox Series X et PlayStation 5, les différences entre les jeux multiplateformes sur ces consoles sont restées minimes, voire imperceptibles pour la plupart des utilisateurs. Cependant, selon un auteur du site Moore's Law Is Dead, cela pourrait changer avec l'introduction de la technologie AMD FSR 4.1 sur les cartes graphiques RDNA 2, offrant potentiellement à la Xbox Series X un avantage significatif sur la PlayStation 5. L'auteur estime que la Xbox Series X ne bénéficiera pas des mêmes améliorations spectaculaires que la PlayStation 5 Pro et sa technologie propriétaire PSSR 2, mais la console de Microsoft offrira tout de même des gains notables en termes de qualité d'image et de performances. De plus, il suggère que la Series X sera capable d'exploiter un mode FSR 4.1 de meilleure qualité que la PlayStation 5 de base, conférant ainsi à Xbox un avantage certain dès l'année prochaine.

Un autre avantage de la Xbox réside dans ses outils de développement. Selon l'auteur, le SDK Xbox inclut déjà des plugins pour FSR 3 et les versions ultérieures. Or, Sony aurait cessé de mettre à jour les plugins FSR aux alentours de la version 2.2. De ce fait, l'intégration de FSR 3.1 et des versions suivantes sur PlayStation s'avère plus complexe. En effet, Sony s'est concentré sur le développement de sa propre technologie de mise à l'échelle PSSR pour la PlayStation 5 Pro, laissant la PlayStation 5 standard avec des versions plus anciennes de FSR. Cela offre à Microsoft une opportunité de s'imposer dans ce domaine.
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