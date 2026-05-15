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OpenAI publie Codex pour smartphones
Publié le: 15/05/2026 @ 19:08:15: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationOpenAI permettra aux utilisateurs d'accéder à Codex, un outil d'IA de bureau capable d'écrire du code et de gérer des applications, directement depuis l'application mobile ChatGPT sur leur téléphone. Face à l'engouement suscité par Claude Code d'Anthropic, OpenAI a accéléré le développement de ses outils et s'efforce de rattraper son concurrent. Dans le cadre de cette stratégie, l'entreprise a également réduit son implication dans les projets non essentiels, notamment en abandonnant certaines initiatives comme le générateur vidéo Sora, et s'est concentrée sur le développement de ses solutions pour entreprises. Une étape clé a été la récente mise à jour majeure de Codex, qui lui permet de gérer les applications macOS, une avancée majeure vers la création d'une véritable « super application ».

Codex peut désormais être lancé via ChatGPT sur un smartphone et utilisé pour gérer à distance des tâches sur un ordinateur. Depuis le téléphone, les utilisateurs peuvent consulter toutes les sessions actives, vérifier leur progression, approuver des commandes, changer de modèle ou lancer de nouvelles tâches dans Codex. Les fichiers, les droits d'accès, les permissions et les paramètres locaux restent sur l'ordinateur exécutant Codex, tandis que les mises à jour sont transmises en temps réel au téléphone : captures d'écran, sorties du terminal, modifications de code, résultats des tests et messages de confirmation. Cette fonctionnalité est particulièrement prometteuse, notamment au vu des avancées actuelles en intelligence artificielle.
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