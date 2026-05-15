Microsoft commence à déployer une nouvelle mise à jour Xbox

Xbox annonce que certains membres du programme Xbox Insiders peuvent commencer à tester la dernière mise à jour des consoles Xbox. Celle-ci introduit notamment une nouvelle expérience de démarrage, des badges Gamerscore revisités ainsi que de nouveaux filtres pour la bibliothèque de jeux. Ces nouveautés, directement inspirées des retours des joueuses et joueurs, seront progressivement déployées auprès d’un plus grand nombre d’Insiders dans les semaines à venir, avant une disponibilité plus large ultérieurement. Parmi les principales nouveautés :
* Nouvelle expérience de démarrage : une nouvelle animation et un nouveau son accompagnent désormais l’allumage de la console, mettant en avant le logo Xbox dans sa signature verte emblématique.
* Nouveaux badges Gamerscore à paliers : les joueuses et joueurs peuvent désormais débloquer des badges évolutifs reflétant leur Gamerscore total. Ces badges offrent une nouvelle manière de mettre en valeur leur progression sur Xbox, visibles sur leur profil ainsi que dans le guide de la console.
* Une meilleure lecture de la bibliothèque de jeux : de nouveaux filtres permettent de distinguer facilement les jeux possédés des titres partagés, ainsi que d’identifier les jeux installés auxquels l’utilisateur n’a plus accès.
Ces améliorations illustrent l’engagement continu de Xbox à intégrer les retours de sa communauté et à proposer tout au long de l’année des fonctionnalités attendues par les joueuses et les joueurs.
* Nouvelle expérience de démarrage : une nouvelle animation et un nouveau son accompagnent désormais l’allumage de la console, mettant en avant le logo Xbox dans sa signature verte emblématique.
* Nouveaux badges Gamerscore à paliers : les joueuses et joueurs peuvent désormais débloquer des badges évolutifs reflétant leur Gamerscore total. Ces badges offrent une nouvelle manière de mettre en valeur leur progression sur Xbox, visibles sur leur profil ainsi que dans le guide de la console.
* Une meilleure lecture de la bibliothèque de jeux : de nouveaux filtres permettent de distinguer facilement les jeux possédés des titres partagés, ainsi que d’identifier les jeux installés auxquels l’utilisateur n’a plus accès.
Ces améliorations illustrent l’engagement continu de Xbox à intégrer les retours de sa communauté et à proposer tout au long de l’année des fonctionnalités attendues par les joueuses et les joueurs.
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