Test The End of the Sun (PS5) - Un simulateur de marche charmant dans la culture slave

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Test The End of the Sun (PS5) - Un simulateur de marche charmant dans la culture...
Publié le: 15/05/2026 @ 14:42:02: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé par The End of the Sun Team, The End of the Sun est un jeu d'exploration à la première personne en 3D , axé sur la narration et les énigmes environnementales. Le tout est sublimé par un système de folklore et de légendes slaves absolument fascinant. Raconter l'histoire de The End of the Sun n'est pas chose aisée. Il ne s'agit pas seulement d'une intrigue captivante, mais aussi d'un récit s'entremêlant à une série de mythologies slaves qui enrichissent et façonnent l'identité même du jeu. Car The End of the Sun est avant tout une narration, et non un jeu vidéo. Une narration, toutefois, construite sous le prétexte de chasser un phénix, de collectionner ses plumes au fil de nos interactions avec les feux. Oui, car nous sommes un pyromancien , un magicien du feu qui nous parle par les flammes, parvenant à raviver des fragments du passé en suivant les volutes de fumée qui s'élèvent du brasier choisi. Pour rallumer la flamme et ainsi compléter ce fragment du passé, la tâche d'un bon pyromancien est de suivre ces volutes, de scruter des bribes d'histoires révolues, de rechercher l'élément manquant, de l'ajouter et de faire en sorte que le récit reprenne son cours. Pour entrer dans les détails, The End of the Sun propose une histoire à grande échelle s'étendant sur de multiples lignes temporelles qu'il faut reconstituer pièce par pièce pour comprendre ce qui s'est passé et, ce faisant, partir à la recherche d'une sorte de phénix. Chaque foyer achevé libérera sa propre plume, signifiant que nous nous rapprochons progressivement du but. Mais le plus fascinant dans The End of the Sun, c'est que presque chaque foyer renferme une légende, un rituel, une coutume, voire un événement « mythologique » lié à la culture slave.

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