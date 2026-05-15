Adieu Rufus : Amazon lance Alexa for Shopping, le nouvel agent IA intégré à la recherche.

Publié le: 15/05/2026 @ 14:38:59: Par Nic007 Dans "Programmation"
Amazon a décidé de fermer Rufus , le chatbot d'achat lancé il y a un peu plus de deux ans avec de grandes ambitions, et de miser sur un nouvel outil : Alexa for Shopping . Il ne s'agit pas d'un simple changement de marque : c'est un virage stratégique qui impacte directement la façon dont des millions de personnes recherchent des produits sur le site web et l'application Amazon. Le nouvel agent ne s'affiche pas dans une fenêtre séparée comme Rufus, mais directement dans les résultats de recherche : recherchez un produit et vous trouverez une conversation contenant des informations et des conseils. Pour l'ouvrir manuellement, il suffit d'appuyer sur l' icône A en italique dans l'application ou sur le site web, ou de l'utiliser depuis l' Echo Show . Alexa for Shopping n'est pas qu'une simple refonte esthétique de Rufus : elle apporte des fonctionnalités concrètes qui faisaient défaut à Rufus. On peut comparer des produits côte à côte , configurer une alerte de prix pour un achat automatique lorsqu'un article passe sous un certain prix, et interroger le système en langage naturel comme si l'on parlait à un vendeur compétent. Amazon affirme que son avantage sur ses concurrents, tels que ChatGPT ou Perplexity , réside dans son accès direct à des données que les autres ne possèdent pas : disponibilité réelle des stocks , délais de livraison estimés, catalogue complet et avis vérifiés.
Vous n'avez pas besoin d'un abonnement Prime pour l'utiliser, ce qui est un choix intéressant : Amazon souhaite que l'outil touche le plus grand nombre de personnes possible, probablement parce qu'elle a tout intérêt à ce que les recherches transitent par son propre écosystème plutôt que par Google ou un chatbot externe. Toutefois, un problème majeur persiste pour les vendeurs tiers : l’intégration d’Alexa for Shopping directement dans les résultats de recherche pourrait impacter la visibilité des publicités sponsorisées, qui représentent la plus grande part des revenus publicitaires d’Amazon. L’entreprise a déclaré que les publicités apparaîtront « le cas échéant », mais on comprend aisément les inquiétudes des vendeurs face à cette évolution. Amazon a également confirmé que certaines fonctionnalités de recommandation de Rufus seront conservées et intégrées à Alexa for Shopping . Il ne s'agit donc pas d'une disparition complète, mais d'une fusion qui place Alexa au centre de tout.
Cette décision intervient alors qu'OpenAI a déjà fait marche arrière concernant son outil de paiement basé sur ChatGPT : le marché des agents d'achat IA n'en est qu'à ses débuts, et ceux qui parviendront d'abord à instaurer la confiance et à collecter des données bénéficieront d'un avantage difficile à rattraper.
Vous n'avez pas besoin d'un abonnement Prime pour l'utiliser, ce qui est un choix intéressant : Amazon souhaite que l'outil touche le plus grand nombre de personnes possible, probablement parce qu'elle a tout intérêt à ce que les recherches transitent par son propre écosystème plutôt que par Google ou un chatbot externe. Toutefois, un problème majeur persiste pour les vendeurs tiers : l’intégration d’Alexa for Shopping directement dans les résultats de recherche pourrait impacter la visibilité des publicités sponsorisées, qui représentent la plus grande part des revenus publicitaires d’Amazon. L’entreprise a déclaré que les publicités apparaîtront « le cas échéant », mais on comprend aisément les inquiétudes des vendeurs face à cette évolution. Amazon a également confirmé que certaines fonctionnalités de recommandation de Rufus seront conservées et intégrées à Alexa for Shopping . Il ne s'agit donc pas d'une disparition complète, mais d'une fusion qui place Alexa au centre de tout.
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