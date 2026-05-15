Google réduit l'espace de stockage gratuit de 15 Go à 5 Go pour certains nouveaux comptes.

Si vous ouvrez un nouveau compte Google aujourd'hui, vous ne bénéficierez peut-être plus des 15 Go d'espace gratuit habituels partagés entre Gmail , Drive et Photos. Vous ne disposerez plus que de 5 Go , sauf si vous associez un numéro de téléphone vérifié . Ce changement, découvert par 9to5Google , est entré en vigueur discrètement en mars 2026, sans aucune annonce officielle. Le message qui s'affiche désormais lors de la configuration est très clair : « Débloquez 15 Go d'espace gratuit grâce à votre numéro de téléphone ». Google souhaite ainsi s'assurer que cet espace supplémentaire ne soit alloué qu'une seule fois par personne. De fait, le numéro de téléphone sert de mécanisme de vérification d'identité pour accéder à la totalité du quota. Google a également mis à jour discrètement ses pages d'assistance : là où il était indiqué auparavant que le compte incluait « 15 Go de stockage cloud gratuit », il est désormais indiqué « jusqu'à 15 Go », et cela s'applique également à l'italien . Un petit changement de formulation, mais qui fait toute la différence.
Il convient de préciser un point : en pratique, créer un compte Google sans fournir de numéro de téléphone est déjà difficile dans la plupart des cas. Que ce soit sur ordinateur ou mobile, la vérification par téléphone est presque toujours obligatoire . Le seul cas où elle peut être évitée est, par exemple, la configuration d'un nouvel appareil Android sans carte SIM . Ceux qui parviennent à effectuer cette opération sans numéro se retrouvent avec 5 Go au lieu de 15. Cette mesure bloque efficacement la création massive de comptes permettant d' accumuler un espace de stockage gratuit illimité , une pratique qui affectait aussi bien les utilisateurs possédant plusieurs comptes que les robots automatisés. Google n'a pas encore communiqué officiellement sur le sujet, mais la motivation semble claire : le coût du matériel de stockage augmente partout, et aucune entreprise n'est à l'abri de cette pression, pas même Google. Les personnes possédant déjà un compte actif ne perdent rien : leurs 15 Go restent inchangés. Ce changement concerne uniquement les nouveaux comptes créés après mars 2026 sans vérification par téléphone. Cela dit, la tendance est claire : le stockage gratuit appartient de plus en plus au passé.
Il convient de préciser un point : en pratique, créer un compte Google sans fournir de numéro de téléphone est déjà difficile dans la plupart des cas. Que ce soit sur ordinateur ou mobile, la vérification par téléphone est presque toujours obligatoire . Le seul cas où elle peut être évitée est, par exemple, la configuration d'un nouvel appareil Android sans carte SIM . Ceux qui parviennent à effectuer cette opération sans numéro se retrouvent avec 5 Go au lieu de 15. Cette mesure bloque efficacement la création massive de comptes permettant d' accumuler un espace de stockage gratuit illimité , une pratique qui affectait aussi bien les utilisateurs possédant plusieurs comptes que les robots automatisés. Google n'a pas encore communiqué officiellement sur le sujet, mais la motivation semble claire : le coût du matériel de stockage augmente partout, et aucune entreprise n'est à l'abri de cette pression, pas même Google. Les personnes possédant déjà un compte actif ne perdent rien : leurs 15 Go restent inchangés. Ce changement concerne uniquement les nouveaux comptes créés après mars 2026 sans vérification par téléphone. Cela dit, la tendance est claire : le stockage gratuit appartient de plus en plus au passé.
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