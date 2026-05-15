Netflix Ã©tend la publicitÃ© : elle sâ€™intÃ©grera aux clips verticaux et aux podcasts.

 Se connecter 
 Se connecter 
        
Netflix Ã©tend la publicitÃ© : elle sâ€™intÃ©grera aux clips verticaux et aux po...
PubliÃ© le: 15/05/2026 @ 14:37:04: Par Nic007 Dans "VidÃ©o"
VidÃ©oIl y a quelques annÃ©es, Netflix a revu sa politique publicitaire , et les chiffres lui donnent raison : aujourdâ€™hui, plus de 250 millions de personnes dans le monde utilisent lâ€™abonnement avec publicitÃ© chaque mois. Il y a un an, ils Ã©taient 94 millions, ce qui signifie que le nombre dâ€™utilisateurs a presque triplÃ© en douze mois. Ce nâ€™est pas un hasard : les augmentations de prix constantes incitent de plus en plus dâ€™utilisateurs Ã  opter pour lâ€™abonnement le moins cher, qui inclut bien sÃ»r de la publicitÃ©. Le problÃ¨me, si l'on peut dire, c'est que Netflix ne compte pas s'arrÃªter lÃ . Lors de sa prÃ©sentation aux annonceurs, la plateforme aurait annoncÃ© deux nouveaux emplacements publicitaires dans les prochains mois. Les nouveautÃ©s concernent deux aspects distincts. Le premier est le flux vertical , la section de type TikTok que Netflix a rÃ©cemment intÃ©grÃ©e Ã  son application mobile et qui s'appelle dÃ©sormais officiellement Clips : elle accueillera bientÃ´t des publicitÃ©s. Le second concerne les podcasts Netflix , qui commenceront Ã©galement Ã  diffuser des publicitÃ©s.

La logique est implacable : face au ralentissement de la croissance du nombre dâ€™abonnÃ©s dÃ» Ã  la saturation du marchÃ©, Netflix doit trouver dâ€™autres moyens dâ€™accroÃ®tre ses revenus. La publicitÃ© devient donc un Ã©lÃ©ment central de la stratÃ©gie de lâ€™entreprise, et non plus un simple plan B pour ceux qui ne souhaitent pas payer le prix fort. Il est important de noter qu'Apple TV+ reste, pour l'instant, le seul service de streaming majeur sans abonnement avec publicitÃ©. De leur cÃ´tÃ©, les abonnÃ©s Netflix au forfait de base doivent s'attendre Ã  une prÃ©sence publicitaire de plus en plus marquÃ©e au sein de l'application, bien au-delÃ  des pauses habituelles pendant les films et les sÃ©ries.
Google rÃ©duit l'espace de stockage grat... »« Nintendo ferait officiellement son entrÃ...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
 12-05VidÃ©oLorsque vous regardez Netflix, Netflix vous observe. Le gÃ©ant est accusÃ© d'espionner ses abonnÃ©s.
 05-05VidÃ©oNetflix lance Clips, un flux vertical de type TikTok pour dÃ©couvrir des sÃ©ries et des films.
 04-05VidÃ©oYouTube peut consommer jusqu'Ã  7 Go de RAM sur une seule carte graphique
 28-04VidÃ©oGoogle a intÃ©grÃ© l'IA Ã  la recherche YouTube.
 24-04VidÃ©oYouTube Premium devient encore plus cher.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Bavardages
SÃ©ries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
  ActualitÃ©s - Archives
 Jeux VidÃ©os15-05
Test The End of the Sun (PS5) - Un simulateur de marche charmant dans la culture slave
 Programmation15-05
Adieu Rufus : Amazon lance Alexa for Shopping, le nouvel agent IA intÃ©grÃ© Ã  la recherche.
 Google15-05
Google rÃ©duit l'espace de stockage gratuit de 15 Go Ã  5 Go pour certains nouveaux comptes.
 VidÃ©o15-05
Netflix Ã©tend la publicitÃ© : elle sâ€™intÃ©grera aux clips verticaux et aux podcasts.
 Consoles15-05
Nintendo ferait officiellement son entrÃ©e sur le marchÃ© indien avec la Nintendo Switch 1.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 ActualitÃ©s
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page