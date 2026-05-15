Netflix Ã©tend la publicitÃ© : elle sâ€™intÃ©grera aux clips verticaux et aux podcasts.

Il y a quelques annÃ©es, Netflix a revu sa politique publicitaire , et les chiffres lui donnent raison : aujourdâ€™hui, plus de 250 millions de personnes dans le monde utilisent lâ€™abonnement avec publicitÃ© chaque mois. Il y a un an, ils Ã©taient 94 millions, ce qui signifie que le nombre dâ€™utilisateurs a presque triplÃ© en douze mois. Ce nâ€™est pas un hasard : les augmentations de prix constantes incitent de plus en plus dâ€™utilisateurs Ã opter pour lâ€™abonnement le moins cher, qui inclut bien sÃ»r de la publicitÃ©. Le problÃ¨me, si l'on peut dire, c'est que Netflix ne compte pas s'arrÃªter lÃ . Lors de sa prÃ©sentation aux annonceurs, la plateforme aurait annoncÃ© deux nouveaux emplacements publicitaires dans les prochains mois. Les nouveautÃ©s concernent deux aspects distincts. Le premier est le flux vertical , la section de type TikTok que Netflix a rÃ©cemment intÃ©grÃ©e Ã son application mobile et qui s'appelle dÃ©sormais officiellement Clips : elle accueillera bientÃ´t des publicitÃ©s. Le second concerne les podcasts Netflix , qui commenceront Ã©galement Ã diffuser des publicitÃ©s.
La logique est implacable : face au ralentissement de la croissance du nombre dâ€™abonnÃ©s dÃ» Ã la saturation du marchÃ©, Netflix doit trouver dâ€™autres moyens dâ€™accroÃ®tre ses revenus. La publicitÃ© devient donc un Ã©lÃ©ment central de la stratÃ©gie de lâ€™entreprise, et non plus un simple plan B pour ceux qui ne souhaitent pas payer le prix fort. Il est important de noter qu'Apple TV+ reste, pour l'instant, le seul service de streaming majeur sans abonnement avec publicitÃ©. De leur cÃ´tÃ©, les abonnÃ©s Netflix au forfait de base doivent s'attendre Ã une prÃ©sence publicitaire de plus en plus marquÃ©e au sein de l'application, bien au-delÃ des pauses habituelles pendant les films et les sÃ©ries.
La logique est implacable : face au ralentissement de la croissance du nombre dâ€™abonnÃ©s dÃ» Ã la saturation du marchÃ©, Netflix doit trouver dâ€™autres moyens dâ€™accroÃ®tre ses revenus. La publicitÃ© devient donc un Ã©lÃ©ment central de la stratÃ©gie de lâ€™entreprise, et non plus un simple plan B pour ceux qui ne souhaitent pas payer le prix fort. Il est important de noter qu'Apple TV+ reste, pour l'instant, le seul service de streaming majeur sans abonnement avec publicitÃ©. De leur cÃ´tÃ©, les abonnÃ©s Netflix au forfait de base doivent s'attendre Ã une prÃ©sence publicitaire de plus en plus marquÃ©e au sein de l'application, bien au-delÃ des pauses habituelles pendant les films et les sÃ©ries.
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