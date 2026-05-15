Nintendo ferait officiellement son entrée sur le marché indien avec la Nintendo Switch 1.

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Nintendo ferait officiellement son entrée sur le marché indien avec la Nintend...
Publié le: 15/05/2026 @ 14:23:12: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesNintendo se préparerait à faire son entrée officielle sur le marché indien début 2027. Selon les informations évoquées dans le podcast Day Zero, le géant japonais du jeu vidéo prévoit de commercialiser la Nintendo Switch en Inde à un prix avoisinant les 20 000 roupies. (180 euros environ) Seul hic : les Indiens recevront la Switch originale, une console vieille de près de 10 ans, et non la Nintendo Switch 2, récemment lancée. D'après le podcast, le lancement devrait avoir lieu en février ou mars prochain. Redington serait pressenti comme partenaire de distribution pour ce déploiement. Pour rappel, la Switch 1 existe déjà en Inde via le marché gris, où elle est disponible à des prix globalement comparables à ceux que Nintendo devrait désormais pratiquer officiellement.
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