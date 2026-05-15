Intel travaille sur une nouvelle famille de processeurs qui pourrait bouleverser le marchÃ© en Ã©liminant quasiment le besoin de cartes graphiques dÃ©diÃ©es sur les segments d'entrÃ©e de gamme. D'aprÃ¨s de rÃ©centes fuites, la future gamme Intel Razor Lake-AX intÃ©grera un iGPU remarquablement puissant basÃ© sur l'architecture Xe3, dÃ©jÃ connue grÃ¢ce Ã la gÃ©nÃ©ration Panther Lake. La version la plus performante devrait intÃ©grer jusqu'Ã 32 cÅ“urs Xe3 dans sa puce graphique. Il s'agit d'une avancÃ©e majeure par rapport aux conceptions actuelles d'Intel, signe que l'entreprise souhaite s'implanter durablement sur le marchÃ© du jeu haute performance sans nÃ©cessiter de carte graphique dÃ©diÃ©e. D'aprÃ¨s les fuites, Intel prÃ©voit deux versions de son iGPU : un modÃ¨le Ã 16 cÅ“urs et une variante Ã 32 cÅ“urs nettement plus puissante. Si ces informations se confirment, la configuration haut de gamme pourrait offrir des performances jusqu'Ã trois fois supÃ©rieures Ã celles de la puce Arc B390 actuellement utilisÃ©e dans les processeurs Panther Lake, qui ne propose que 12 cÅ“urs. La surface du cÅ“ur graphique seul devrait avoisiner les 162,84 mmÂ², une taille vÃ©ritablement Ã©norme pour un GPU intÃ©grÃ©. Cela laisse penser que Razor Lake-AX s'apparentera davantage Ã un systÃ¨me hybride avancÃ© qu'Ã un processeur mobile traditionnel.
La question de la mÃ©moire s'annonce Ã©galement intÃ©ressante. Intel se concentrerait Ã nouveau sur des modules LPDDR5X ou LPDDR6 intÃ©grÃ©s directement au processeur. L'entreprise avait dÃ©jÃ implÃ©mentÃ© cette solution dans les puces Lunar Lake, mais il s'agissait initialement d'une expÃ©rience ponctuelle. Le retour de la mÃ©moire intÃ©grÃ©e pourrait apporter d'Ã©normes gains de performance aux cartes graphiques intÃ©grÃ©es, principalement grÃ¢ce Ã un dÃ©bit nettement supÃ©rieur et une latence infÃ©rieure. Des fuites suggÃ¨rent Ã©galement l'utilisation des technologies d'encapsulation 3D avancÃ©es EMIB et Foveros, permettant l'intÃ©gration de plusieurs composants dans une seule puce. Le processeur lui-mÃªme devrait utiliser un boÃ®tier BGA-4326 massif dotÃ© de 4 326 broches, un format plus proche des solutions pour serveurs que des puces grand public classiques.
Il est intÃ©ressant de noter qu'Intel travaillait initialement, semble-t-il, sur une architecture Nova Lake-AX encore plus puissante, avec jusqu'Ã 48 cÅ“urs Xe3 et un processeur Ã 28 cÅ“urs. Cependant, le projet aurait Ã©tÃ© mis en suspens. Tout porte Ã croire que les premiÃ¨res puces avec le suffixe AX n'apparaÃ®tront qu'aprÃ¨s le lancement de Nova Lake, et que la sortie de Razor Lake-AX est prÃ©vue pour 2027. Cependant, de nombreux indices laissent penser qu'il faut encore patienter.
La question de la mÃ©moire s'annonce Ã©galement intÃ©ressante. Intel se concentrerait Ã nouveau sur des modules LPDDR5X ou LPDDR6 intÃ©grÃ©s directement au processeur. L'entreprise avait dÃ©jÃ implÃ©mentÃ© cette solution dans les puces Lunar Lake, mais il s'agissait initialement d'une expÃ©rience ponctuelle. Le retour de la mÃ©moire intÃ©grÃ©e pourrait apporter d'Ã©normes gains de performance aux cartes graphiques intÃ©grÃ©es, principalement grÃ¢ce Ã un dÃ©bit nettement supÃ©rieur et une latence infÃ©rieure. Des fuites suggÃ¨rent Ã©galement l'utilisation des technologies d'encapsulation 3D avancÃ©es EMIB et Foveros, permettant l'intÃ©gration de plusieurs composants dans une seule puce. Le processeur lui-mÃªme devrait utiliser un boÃ®tier BGA-4326 massif dotÃ© de 4 326 broches, un format plus proche des solutions pour serveurs que des puces grand public classiques.
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