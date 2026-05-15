Les utilisateurs de Windows 11 et Windows 10 se plaignent depuis longtemps de problèmes avec Windows Update. L'un des bugs les plus agaçants est le remplacement automatique des pilotes de carte graphique par des versions plus anciennes approuvées par Microsoft, même si l'utilisateur a préalablement installé manuellement un logiciel plus récent auprès du fabricant de la carte graphique. Ce problème affecte particulièrement les joueurs et les utilisateurs de cartes graphiques modernes NVIDIA, AMD et Intel. Dans de nombreux cas, Windows Update peut remplacer automatiquement les pilotes actuels par des versions plus anciennes, ce qui entraîne des problèmes de performance, de stabilité, voire des erreurs système. Cependant, le géant de Redmond a annoncé des modifications visant à limiter ce type de situations. D'après de nouveaux documents, Microsoft prévoit de repenser le mécanisme de correspondance des pilotes dans Windows Update. Actuellement, le système repose principalement sur des identifiants matériels (HWID) en quatre parties. Le problème est que ce mécanisme n'analyse pas correctement la date de publication du pilote, ce qui peut entraîner le classement des anciennes versions dans la base de données Windows Update comme étant « précédentes » par rapport aux pilotes plus récents installés manuellement par l'utilisateur. La nouvelle politique utilisera un identifiant matériel simplifié en deux parties, associé à des identifiants matériels supplémentaires pour l'ordinateur. Cela permettra à Windows Update de mieux identifier les pilotes compatibles avec une configuration donnée et d'éviter qu'ils ne remplacent des logiciels plus récents.
Pour le moment, Microsoft se concentre principalement sur les pilotes graphiques, car ce sont eux qui génèrent le plus grand nombre de rapports dans le système de commentaires Windows. Les nouvelles règles devraient entrer en vigueur fin 2026 ou début 2027. Il est important de noter qu'elles concerneront principalement les nouveaux appareils et les pilotes récemment publiés, de sorte que les équipements plus anciens pourront continuer à fonctionner conformément aux règles existantes. Pour de nombreux utilisateurs, le problème est devenu tellement gênant qu'ils désactivent complètement l'installation des pilotes via Windows Update, notamment sous Windows 10 et 11 Pro. Microsoft a bien pris conscience de l'ampleur de la frustration, le problème du changement automatique de pilote GPU étant actuellement l'un des plus fréquemment signalés au sein de la communauté Windows. Reste à savoir si la nouvelle solution se révélera réellement efficace.
Pour le moment, Microsoft se concentre principalement sur les pilotes graphiques, car ce sont eux qui génèrent le plus grand nombre de rapports dans le système de commentaires Windows. Les nouvelles règles devraient entrer en vigueur fin 2026 ou début 2027. Il est important de noter qu'elles concerneront principalement les nouveaux appareils et les pilotes récemment publiés, de sorte que les équipements plus anciens pourront continuer à fonctionner conformément aux règles existantes. Pour de nombreux utilisateurs, le problème est devenu tellement gênant qu'ils désactivent complètement l'installation des pilotes via Windows Update, notamment sous Windows 10 et 11 Pro. Microsoft a bien pris conscience de l'ampleur de la frustration, le problème du changement automatique de pilote GPU étant actuellement l'un des plus fréquemment signalés au sein de la communauté Windows. Reste à savoir si la nouvelle solution se révélera réellement efficace.
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