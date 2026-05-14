La mise à jour de Windows 11 provoque un plantage d'Internet et ne s'installe pas

La dernière mise à jour de Windows 11 a suscité une vague de plaintes d'utilisateurs. Après le déploiement du correctif KB5089549, certains ordinateurs n'ont pas pu terminer l'installation, tandis que d'autres ont constaté un ralentissement notable de leur connexion Internet. Ces problèmes sont apparus presque immédiatement après la publication du correctif de sécurité par Microsoft mardi et se sont rapidement propagés sur les forums et sur Reddit. La situation devient particulièrement délicate pour le géant de Redmond, qui s'est récemment vanté des améliorations apportées au processus de mise à jour de Windows et des modifications visant à réduire les problèmes liés aux mises à jour de pilotes. Parallèlement, certains utilisateurs de Windows 11 voient à nouveau apparaître le message de restauration habituel après l'échec de l'installation d'un correctif système. Le problème le plus fréquemment signalé concerne le processus d'installation de la mise à jour KB5089549. Les utilisateurs décrivent un scénario où l'ordinateur télécharge la mise à jour, lance l'installation, puis interrompt le processus et revient à son état précédent.
Un message d'erreur s'affiche à l'écran, indiquant qu'une erreur s'est produite, et Windows annule automatiquement les modifications. Pour de nombreux utilisateurs, le problème persiste à chaque nouvelle tentative d'installation. Des témoignages d'utilisateurs ont commencé à apparaître en ligne, faisant état d'erreurs similaires survenues lors de plusieurs mises à jour du Patch Tuesday. Cela laisse penser que le problème pourrait être lié à des configurations matérielles spécifiques, à des pilotes ou à des composants système obsolètes. Microsoft n'a pas encore confirmé l'existence de cette vulnérabilité. La page d'état officielle de Windows n'indique toujours aucun problème actif lié à Windows 11. Plus surprenant encore sont les rapports concernant les performances Internet après l'installation de la mise à jour KB5089549. Certains utilisateurs ont constaté un ralentissement soudain de leur connexion réseau presque immédiatement après la fin de la mise à jour. Des problèmes de chargement de pages, une latence élevée et une instabilité du transfert de données ont été signalés. Certains utilisateurs affirment que leur réseau fonctionnait parfaitement auparavant, mais que la situation a changé après l'installation du dernier correctif.
Pour l'instant, l'ampleur du problème reste difficile à évaluer. Contrairement aux erreurs d'installation, les ralentissements d'Internet sont moins fréquents ; il est donc impossible pour le moment de déterminer avec certitude si la cause des problèmes est la mise à jour elle-même ou un conflit avec des pilotes réseau spécifiques. Microsoft n'a pas encore communiqué publiquement sur les signalements concernant la mise à jour KB5089549. L'entreprise n'a pas inclus ce bogue dans la liste des problèmes connus de Windows 11 et n'a émis aucune recommandation à l'intention des utilisateurs. Si le nombre de signalements augmente, il est possible que le fabricant publie un correctif d'urgence ou retire le package concerné. En attendant, certains utilisateurs de Windows 11 pourraient se retrouver avec une mise à jour défectueuse ou une connexion Internet ralentie après la dernière mise à jour du système.
Un message d'erreur s'affiche à l'écran, indiquant qu'une erreur s'est produite, et Windows annule automatiquement les modifications. Pour de nombreux utilisateurs, le problème persiste à chaque nouvelle tentative d'installation. Des témoignages d'utilisateurs ont commencé à apparaître en ligne, faisant état d'erreurs similaires survenues lors de plusieurs mises à jour du Patch Tuesday. Cela laisse penser que le problème pourrait être lié à des configurations matérielles spécifiques, à des pilotes ou à des composants système obsolètes. Microsoft n'a pas encore confirmé l'existence de cette vulnérabilité. La page d'état officielle de Windows n'indique toujours aucun problème actif lié à Windows 11. Plus surprenant encore sont les rapports concernant les performances Internet après l'installation de la mise à jour KB5089549. Certains utilisateurs ont constaté un ralentissement soudain de leur connexion réseau presque immédiatement après la fin de la mise à jour. Des problèmes de chargement de pages, une latence élevée et une instabilité du transfert de données ont été signalés. Certains utilisateurs affirment que leur réseau fonctionnait parfaitement auparavant, mais que la situation a changé après l'installation du dernier correctif.
Pour l'instant, l'ampleur du problème reste difficile à évaluer. Contrairement aux erreurs d'installation, les ralentissements d'Internet sont moins fréquents ; il est donc impossible pour le moment de déterminer avec certitude si la cause des problèmes est la mise à jour elle-même ou un conflit avec des pilotes réseau spécifiques. Microsoft n'a pas encore communiqué publiquement sur les signalements concernant la mise à jour KB5089549. L'entreprise n'a pas inclus ce bogue dans la liste des problèmes connus de Windows 11 et n'a émis aucune recommandation à l'intention des utilisateurs. Si le nombre de signalements augmente, il est possible que le fabricant publie un correctif d'urgence ou retire le package concerné. En attendant, certains utilisateurs de Windows 11 pourraient se retrouver avec une mise à jour défectueuse ou une connexion Internet ralentie après la dernière mise à jour du système.
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