Test Rumbral (PS5) - Un sombre conte, dans la lignée de Little Nightmares

Publié le: 14/05/2026 @ 15:10:09: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Développé par OSEA Innovations, Rumbral est un jeu qui rappelle des titres comme Little Nightmare, Inside et Limbo. C'est également un jeu sombre et assez court – encore plus court que certains des jeux déjà cités – avec des énigmes peu originales, mais une atmosphère intrigante qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin, et qui se terminera en moins de deux heures. Son histoire linéaire offre peu de rejouabilité, mais elle parvient tout de même à procurer quelques sensations fortes grâce à une ambiance réussie et une narration purement visuelle qui, bien que parfois convenue, recèle quelques étincelles d'originalité. Commençons par le commencement. Rumbral est avant tout un jeu d'aventure solo en 2.5D à la troisième personne, où l'on incarne un homme masqué, solitaire et mélancolique. Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Quel est notre but ? Nous ne savons rien, et même notre alter ego semble bien ignorant de sa propre situation… L’essentiel est d’échapper à cette grisaille désorientante et désolée qui nous étreint. Oui, car nous sommes plongés dans une sorte de forêt solitaire, elle-même hantée par des structures et des ruines de toutes sortes. Mais ce qui nous frappe, c’est la désolation absolue du début. Durant les premiers chapitres, nous ne rencontrerons pratiquement personne, et les dangers seront presque exclusivement environnementaux. Ce que nous allons découvrir, cependant, est une étrange substance magenta capable de nous aspirer et de nous transporter dans une sorte de monde parallèle. On ignore s'il s'agit d'un voyage dans le temps ou d'une dimension parallèle, mais le même lieu est en quelque sorte dupliqué et transformé par endroits. Certes, la substance semble jouer un rôle narratif, et les formes informes disséminées alentour, y compris dans les décors, en sont un indice, mais son principal artifice, comme nous le verrons dans les paragraphes suivants, est avant tout ludique.
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