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Test Mullet Madjack (Nintendo Switch) - Un FPS rythmé et nerveux.
Publié le: 13/05/2026 @ 15:07:37: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosMullet Madjack se présente comme un mélange de films Crank (oubliés), d'esthétique d'anime et de critiques cinglantes de la réalité actuelle des médias sociaux, offrant une proposition FPS alternative au genre boomer shooter (comme Internet a choisi de les appeler). Nous sommes transportés dans le lointain 2090, où les robots milliardaires, les soi-disant robilionnaires, dominent désormais. Les gens, comme l’explique la simple vidéo d’introduction, ne font plus qu’un avec Internet et ont désormais besoin de dopamine constante pour survivre. Nous incarnons le rôle de Mullet Madjack, un gars silencieux et « dur » qui affronterait facilement Duke Nukem. Son objectif est de sauver la princesse, une personnalité Internet avec 2 milliards de followers. Comme prévu, l'opération de sauvetage en solo est diffusée en direct directement depuis les yeux de Madjack. Les hordes de robots auxquelles il sera confronté ne constitueront même pas le principal danger, car dans le rythme effréné d'Internet, Madjack n'aura plus que dix secondes à vivre avant de pouvoir éliminer le prochain robot. Vous voyez, dans ce futur, le public des médias sociaux a si peu de patience que si la moindre tension ne se produit pas pendant dix secondes, alors ils abandonneront tout simplement le flux pour aller chercher leur dose d'adrénaline ailleurs. Cette situation est si grave que Madjack doit tenir l'arme dans une main et son téléphone dans l'autre pour voir ses statistiques de stream et les secondes restantes jusqu'à son prochain kill. Sans aucun doute, Mullet Madjack propose une satire simple mais caustique et réussie de la réalité actuelle d'Internet, du moins en ce qui concerne les flux et le matériel audiovisuel en général. C'est une critique qui, bien qu'elle soit maintenue à un niveau superficiel (et rien de plus n'est nécessaire compte tenu de l'expérience, c'est vrai), mais elle l'utilise idéalement et en harmonie avec les particularités du gameplay.

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