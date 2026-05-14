Nintendo Switch Online : Cinq jeux pour la Virtual Boy disponibles

Publié le: 14/05/2026 @ 14:51:23: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Nintendo a annoncé que la mise à jour de mai pour Nintendo Switch Online est désormais disponible. Cette mise à jour ajoute cinq jeux classiques pour Virtual Boy. Cette fois-ci, nous sommes ravis de découvrir « V-Tetris », « Jack Bros. », « Space Invaders Virtual Collection », « Virtual Bowling » et « Vertical Force » sur le premier casque de réalité virtuelle de Nintendo, sorti dans les années 90. Avec cette sélection de genres variés, il y en a pour tous les goûts. Les joueurs japonais bénéficieront également de « Virtual Fishing » en bonus. Les cinq jeux sont mis en valeur par une bande-annonce. Celle-ci présente des séquences de gameplay d'une minute et demie environ, extraites exclusivement de chaque titre.
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