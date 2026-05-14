L'iPhone 18 Pro ne présente pas de nouveautés majeures. Apple rencontre un problème de surchauffe.

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L'iPhone 18 Pro ne présente pas de nouveautés majeures. Apple rencontre un pro...
Publié le: 14/05/2026 @ 00:22:30: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple pourrait renoncer à la technologie très attendue qui devait équiper les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Selon des informations récentes, ces smartphones ne seront pas dotés d'un double écran OLED. Digital Chat Station affirme qu'Apple n'a toujours pas résolu les problèmes de surchauffe liés à cette solution. La technologie Dual OLED utilise deux couches OLED RGB superposées, ce qui permet à l'écran d'atteindre une luminosité nettement supérieure, particulièrement utile en plein soleil. La production de chaleur demeure un problème. Plus la luminosité de l'écran est élevée, plus la consommation d'énergie et la température du boîtier de l'appareil augmentent. Concrètement, cela signifie que le smartphone risque de chauffer plus rapidement en été ou lors d'une utilisation prolongée de l'écran à luminosité maximale. D'après les fuites, Apple aurait conclu que la conception actuelle de l'iPhone n'est pas encore prête pour un double écran OLED complet sans compromettre la température et l'autonomie de la batterie. Par conséquent, l'entreprise devrait se concentrer sur d'autres améliorations d'affichage.

L'une de ces technologies sera un écran OLED LTPO de nouvelle génération qui ajuste dynamiquement le taux de rafraîchissement de 1 Hz à 120 Hz. Cette solution réduit la consommation d'énergie lors de l'affichage de contenu statique tout en assurant des animations plus fluides lors du défilement ou des jeux. Ces dernières semaines, des rumeurs ont circulé concernant une zone dynamique plus petite sur l'iPhone 18 Pro. Apple testerait différentes options pour masquer certains éléments de Face ID sous l'écran, même si les sources divergent quant à l'apparence finale des appareils. L'écran demeure un élément essentiel des smartphones haut de gamme modernes, et les fabricants rivalisent de plus en plus non seulement sur la qualité d'image, mais aussi sur la luminosité de la dalle et l'efficacité énergétique. Apple cherche manifestement à éviter les situations où une luminosité élevée nuirait à l'utilisation quotidienne.
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