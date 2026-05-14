Windows 11 corrigera automatiquement les problèmes de pilotes. Microsoft prépare un changement majeur.

Windows 11 intègre une fonctionnalité permettant d'éviter les problèmes liés à des pilotes défectueux. La récupération de pilotes initiée par le cloud permettra au système de revenir automatiquement à des versions stables antérieures des pilotes, sans intervention de l'utilisateur. Cette nouvelle fonctionnalité repose sur l'infrastructure de Windows Update. Si Microsoft détecte qu'un pilote spécifique est à l'origine de problèmes de stabilité ou de performances sur les ordinateurs, le système peut déclencher à distance une procédure de récupération et remplacer le composant défectueux par une version antérieure vérifiée. Les solutions précédentes étaient moins pratiques. En cas de pilotes problématiques, les fabricants de matériel devaient préparer une version corrigée et la soumettre à Microsoft. Il en résultait souvent que les utilisateurs se retrouvaient à utiliser un logiciel instable pendant une période prolongée ou devaient désinstaller manuellement les mises à jour défectueuses. Le nouveau mécanisme vise à simplifier l'ensemble du processus. Lorsqu'une erreur est détectée, Microsoft prépare une commande de récupération spécifique, associée au pilote et aux périphériques concernés. Windows Update supprime alors automatiquement le pilote défectueux et tente de revenir à une version antérieure ou à une version stable disponible.
Microsoft souligne que cette solution ne nécessite aucune installation de logiciel supplémentaire ni de nouveaux agents système. Tout fonctionnera au sein de l'infrastructure Windows Update existante, ce qui accélérera considérablement le déploiement des nouvelles fonctionnalités. Les tests de récupération des pilotes initiée par le cloud auront lieu entre mai et août 2026. Si les tests se déroulent comme prévu, la récupération automatique des pilotes devrait être déployée plus largement à partir de septembre 2026. Microsoft s'efforce de réduire l'un des principaux points faibles de son système, à savoir les problèmes causés par les échecs de mise à jour des pilotes et les conflits matériels. Cette fonctionnalité sera utile aux utilisateurs de Windows 11 moins expérimentés qui ne parviennent pas à gérer les erreurs générées par des pilotes défectueux.
Microsoft souligne que cette solution ne nécessite aucune installation de logiciel supplémentaire ni de nouveaux agents système. Tout fonctionnera au sein de l'infrastructure Windows Update existante, ce qui accélérera considérablement le déploiement des nouvelles fonctionnalités. Les tests de récupération des pilotes initiée par le cloud auront lieu entre mai et août 2026. Si les tests se déroulent comme prévu, la récupération automatique des pilotes devrait être déployée plus largement à partir de septembre 2026. Microsoft s'efforce de réduire l'un des principaux points faibles de son système, à savoir les problèmes causés par les échecs de mise à jour des pilotes et les conflits matériels. Cette fonctionnalité sera utile aux utilisateurs de Windows 11 moins expérimentés qui ne parviennent pas à gérer les erreurs générées par des pilotes défectueux.
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