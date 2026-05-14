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iOS 27 intégrera une nouvelle application Appareil photo.
Publié le: 14/05/2026 @ 00:16:14: Par Nic007 Dans "iOS"
iOSLa prochaine mise à jour d'iOS pourrait ravir les passionnés de photographie mobile, car des sources internes prévoient une personnalisation bien plus poussée de l'application Appareil photo. Selon Bloomberg, iOS 27 offrira une personnalisation complète, permettant aux utilisateurs de choisir leurs propres commandes en haut de l'interface. Apple conserverait l'ensemble de widgets standard actuel, mais iOS 27 introduirait la possibilité de passer en mode avancé avec des options supplémentaires ou de personnaliser entièrement l'interface. Pour ce faire, l'application intégrerait un nouveau menu « Ajouter des widgets », où les widgets seraient répartis en trois catégories : basiques, manuels et réglages système.

De plus, chaque mode de prise de vue bénéficiera de ses propres widgets. Par exemple, les commandes des modes photo, vidéo et portrait pourraient différer. Par ailleurs, selon une source interne, Apple préparerait un mode Siri dédié au sein de l'application Appareil photo, qui serait lié à des fonctionnalités d'IA visuelle. Ces changements ne se limiteraient pas à l'appareil photo : avec iOS 27, Apple mettrait également à jour les interfaces d'autres applications. Siri, par exemple, serait intégré à Dynamic Island, et l'assistant vocal pourrait bénéficier d'une application dédiée et de la prise en charge de modèles d'IA tiers. Bien entendu, il ne s'agit pour l'instant que de spéculations ; en réalité, personne ne sait avec certitude ce que prépare Apple.
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