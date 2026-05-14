Nintendo va sortir de nouveaux jeux pour stimuler les ventes de la Switch 2.

Publié le: 14/05/2026 @ 00:15:36: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Suite à l'augmentation du prix de la Switch 2, qui entrera en vigueur en septembre, la période des fêtes de fin d'année sera cruciale pour Nintendo. Cette hausse du prix de la console obligera l'entreprise à miser fortement sur de nouveaux jeux pour soutenir les ventes de sa plateforme actuelle. Or, le catalogue de sorties pour le second semestre semble pour l'instant assez modeste. Cependant, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a indiqué que l'entreprise prépare déjà plusieurs projets pour 2026, sans toutefois dévoiler de détails précis. Nintendo a publié la version anglaise de sa session de questions-réponses suivant la publication de son dernier rapport financier. Dans ce document, M. Furukawa a souligné l'importance des sorties de jeux majeurs pour la promotion de la nouvelle console.
D'après lui, le succès de Pokémon Pokopia sur les ventes de consoles confirme une fois de plus que la disponibilité de jeux populaires demeure un facteur clé pour inciter les utilisateurs à adopter la Nintendo Switch 2. Concernant les sorties à venir, le PDG de Nintendo a indiqué que l'entreprise avait déjà préparé de nombreux nouveaux jeux pour la Switch 2. Nintendo prévoit de communiquer progressivement les atouts de chaque titre afin de permettre aux utilisateurs de passer à la nouvelle console à leur propre rythme. L'entreprise ambitionne également d'élargir la base d'utilisateurs de la Switch 2 à moyen et long terme, tout en augmentant les ventes de jeux et le nombre de joueurs actifs tout au long de l'année. Un objectif ambitieux, en effet.
D'après lui, le succès de Pokémon Pokopia sur les ventes de consoles confirme une fois de plus que la disponibilité de jeux populaires demeure un facteur clé pour inciter les utilisateurs à adopter la Nintendo Switch 2. Concernant les sorties à venir, le PDG de Nintendo a indiqué que l'entreprise avait déjà préparé de nombreux nouveaux jeux pour la Switch 2. Nintendo prévoit de communiquer progressivement les atouts de chaque titre afin de permettre aux utilisateurs de passer à la nouvelle console à leur propre rythme. L'entreprise ambitionne également d'élargir la base d'utilisateurs de la Switch 2 à moyen et long terme, tout en augmentant les ventes de jeux et le nombre de joueurs actifs tout au long de l'année. Un objectif ambitieux, en effet.
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