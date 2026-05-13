Spotify lance des comptes enfants sur son offre gratuite : ce qu’ils (ne peuvent pas) faire

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Spotify lance des comptes enfants sur son offre gratuite : ce qu’ils (ne peuve...
Publié le: 13/05/2026 @ 19:02:56: Par Nic007 Dans "Musique"
MusiqueSpotify a décidé d'étendre la gestion des comptes enfants à la version gratuite, qui inclut la publicité. Jusqu'à présent, cette fonctionnalité était réservée aux abonnés Premium Famille : désormais, même les utilisateurs gratuits peuvent créer un profil distinct pour leurs enfants de moins de 13 ans. L'Italie fait partie des six pays de lancement , avec l'Argentine, la Colombie, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et la Suède. L'objectif est d'offrir aux enfants leur propre espace musical, délimité par des règles bien précises, afin que leurs écoutes ne se mélangent pas à celles de leurs parents. Cela inclut, sans surprise, le programme Wrapped Music de fin d'année , qui sera distinct et personnalisé pour chaque compte géré. Voyons voir ce qu'un compte géré peut réellement faire et ce qu'il ne peut pas faire :

- Musique uniquement : pas de podcasts, pas d'autre contenu
- Création de playlists personnelles et de recommandations algorithmiques (y compris la liste du jour)
- Filtre de contenu explicite : Les parents peuvent bloquer les chansons signalées comme explicites par les détenteurs de droits d’auteur.
- Possibilité de bloquer certains artistes dans la bibliothèque de votre enfant
- La vidéo et le canevas sont désactivés par défaut.
- Aucune fonctionnalité sociale : pas d'accès à Messages ni à Jams

La configuration s'effectue dans les paramètres du compte parent, sous Paramètres et confidentialité > Contrôle parental > Créer un compte géré . Les commandes restent accessibles et modifiables à tout moment. Il y a cependant un point important à ne pas négliger : les enfants utilisant la version gratuite verront des publicités , y compris des publicités informatives intégrées à l’application. Pour une expérience sans publicité, il est conseillé de passer à l’abonnement Premium Famille, qui permet d’ajouter ses enfants comme membres. Ce n’est pas un détail, et Spotify le précise dans son annonce officielle .

Cette initiative se justifie dans un contexte où la protection des mineurs en ligne est de plus en plus au cœur des débats réglementaires, comme en témoignent les récentes discussions sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs dans divers pays. Spotify anticipe d'éventuelles pressions réglementaires et se positionne simultanément comme une plateforme familiale, même sans abonnement. Reste à savoir si cette transparence suffira à convaincre les parents les plus sceptiques, ou si la présence de publicités sur les profils de leurs enfants deviendra un point de friction.
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