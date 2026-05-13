Câble sous-marin sous le pôle Nord. L'Europe recherche une voie internet sécurisée.

L'Union européenne envisage sérieusement la construction de câbles internet sous-marins reliant l'Europe et l'Asie via l'Arctique. Ce projet, baptisé Polar Connect, devrait être achevé d'ici 2030. Il vise à désengorger la mer Rouge et le détroit d'Ormuz, par lesquels transite actuellement près de 90 % du trafic internet euro-asiatique. Deux incidents majeurs ont été l'élément déclencheur immédiat : en 2024, un missile houthi a touché un navire dont l'ancre, à la dérive, a sectionné trois câbles sous-marins dans l'étroit détroit entre le Yémen et Djibouti – les réparations ont duré plus de quatre mois. En septembre 2025, une situation similaire s'est reproduite lorsqu'une ancre de la marine marchande a sectionné quatre autres câbles. À cela s'ajoute le conflit irano-américain en cours, qui a compromis le projet Meta 2Africa à travers le golfe Persique. L'entreprise a alors invoqué la force majeure et suspendu les travaux. L'Europe ne peut plus se permettre de dépendre de régions géopolitiquement instables ; les routes passant par les États-Unis ou la Russie étant également exclues, l'Arctique apparaît comme la seule option indépendante des gouvernements étrangers. Si Polar Connect était mis en œuvre, l'Europe obtiendrait la première route souveraine de transmission de données vers l'Asie, un atout majeur non seulement pour la vitesse d'Internet, mais aussi pour la sécurité des infrastructures critiques.
Les défis sont cependant immenses : la banquise peut endommager les câbles reposant sur le fond marin, aucun navire câblier n’est capable d’opérer dans les conditions arctiques et les coûts de réparation seraient astronomiques. La précédente tentative, le projet Quintillion/Arctic Fiber reliant l’Europe à l’Asie via l’Alaska, a connu deux ruptures de câble et de longues interruptions de service, de plusieurs mois, pour cause de réparations. L'infrastructure des câbles sous-marins constitue littéralement le fondement d'Internet. Tout dommage la concernant entraîne des ralentissements, voire des interruptions, de l'accès aux services cloud, au streaming et aux communications à travers le continent. L'UE souhaite enfin disposer d'un tracé sur lequel personne d'autre n'exerce de contrôle. Ce projet est comparable, en termes d'ambition, au Waterworth Meta, qui contourne également le Moyen-Orient, mais emprunte un itinéraire différent. Il faudra attendre au moins 2030 pour Polar Connect – et c'est une hypothèse optimiste.
Les défis sont cependant immenses : la banquise peut endommager les câbles reposant sur le fond marin, aucun navire câblier n’est capable d’opérer dans les conditions arctiques et les coûts de réparation seraient astronomiques. La précédente tentative, le projet Quintillion/Arctic Fiber reliant l’Europe à l’Asie via l’Alaska, a connu deux ruptures de câble et de longues interruptions de service, de plusieurs mois, pour cause de réparations. L'infrastructure des câbles sous-marins constitue littéralement le fondement d'Internet. Tout dommage la concernant entraîne des ralentissements, voire des interruptions, de l'accès aux services cloud, au streaming et aux communications à travers le continent. L'UE souhaite enfin disposer d'un tracé sur lequel personne d'autre n'exerce de contrôle. Ce projet est comparable, en termes d'ambition, au Waterworth Meta, qui contourne également le Moyen-Orient, mais emprunte un itinéraire différent. Il faudra attendre au moins 2030 pour Polar Connect – et c'est une hypothèse optimiste.
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