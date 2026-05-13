Un Japonais a été arrêté après avoir menacé de faire exploser le siège de Nintendo.

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Un Japonais a été arrêté après avoir menacé de faire exploser le siège de...
Publié le: 13/05/2026 @ 15:40:40: Par Nic007 Dans "Sécurité"
SécuritéPeu après avoir dû annuler des événements d'envergure en 2023 et 2024 suite à des menaces visant ses employés et les participants, Nintendo est de nouveau la cible de menaces d'attentats à la bombe. Le 12 mai, la police de Kyoto a arrêté un Japonais de 27 ans, sans emploi, soupçonné d'avoir envoyé des lettres menaçant de faire exploser le siège de Nintendo. Selon la police (reportage de KTV News ), l'homme a été arrêté pour entrave présumée à l'activité commerciale après avoir envoyé à Nintendo des enveloppes contenant des messages tels que « Je vais tous vous faire sauter » et « Mes plans sont inébranlables ». Il a également affirmé avoir « déjà placé plusieurs bombes » dans les locaux de l'entreprise. Nintendo a signalé l'incident à la police le 16 mars, suite à quoi les forces de l'ordre ont fouillé les environs. Rien de suspect n'a été trouvé, mais l'homme a depuis reconnu les faits. La police enquête actuellement sur ses motivations. Cette affaire présente de fortes similitudes avec l'arrestation, en 2024, d'un autre homme de 27 ans qui avait menacé de commettre des attentats à la bombe lors des prochains événements Nintendo et de s'en prendre à ses employés. Cet incident avait conduit l'entreprise à annuler le tournoi Splatoon Koshien National Finals 2023 (auquel l'auteur des menaces faisait directement référence), ainsi que le Nintendo Live 2024 de Tokyo.
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