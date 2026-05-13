Android Auto avec une nouvelle interface, des widgets et YouTube en HD. Quand et pour qui ?

Google annonce que 2026 sera une année charnière non seulement pour Android, mais aussi pour les systèmes automobiles. Lors de l'Android Show I/O Edition, Android a dévoilé plusieurs nouveautés pour Android Auto et les véhicules équipés des services Google intégrés. Parmi ces nouveautés : une interface entièrement repensée, une navigation 3D plus performante et une intégration encore plus poussée de l'intelligence artificielle de Gemini. Google modernise l'interface d'Android Auto en adoptant le design Material 3 Expressive. Les conducteurs bénéficieront de polices plus modernes, de nouveaux fonds d'écran et d'animations plus fluides. Des widgets, similaires à ceux des smartphones, seront également disponibles dans le système embarqué. Les utilisateurs pourront ainsi afficher des raccourcis vers leurs contacts, la météo et les commandes de leur garage intelligent directement sur l'écran. Google souligne que le système adaptera automatiquement l'interface, même aux écrans atypiques utilisés par les constructeurs automobiles, comme les écrans larges de BMW. L'une des nouveautés les plus importantes est la navigation immersive, un nouveau mode de navigation basé sur des cartes 3D détaillées de Google Maps. Le système affichera beaucoup plus d'informations qu'auparavant : feux de circulation, panneaux d'arrêt, nombre de voies et bâtiments à proximité. Les conducteurs pourront ainsi mieux appréhender le trajet. Dans les voitures équipées de Google intégré, la navigation utilisera également les caméras du véhicule pour déterminer plus précisément la voie actuelle et guider le conducteur avec encore plus de précision.
Google poursuit également le développement de Gemini pour l'industrie automobile. L'assistant IA bénéficiera d'une meilleure compréhension du contexte et prendra en charge la fonctionnalité Magic Cue, capable d'afficher des informations utiles au bon moment. Au volant, Gemini vous aide à consulter votre calendrier, vos rappels et vos adresses sans avoir à sortir votre téléphone. Dans les voitures équipées de l'IA intégrée de Google, il répond également aux questions concernant le véhicule, par exemple en expliquant la signification d'un voyant du tableau de bord ou en vérifiant si un objet rentre dans le coffre. Google améliore également les fonctionnalités multimédias d'Android Auto. Le système prendra en charge la lecture vidéo HD à 60 images par seconde. Cette fonctionnalité sera disponible dans les véhicules de marques telles que BMW, Ford, Kia, Hyundai, Volvo et Mercedes-Benz.
Une autre fonctionnalité intéressante est le passage automatique du mode vidéo au mode audio lorsque vous commencez à conduire. Cette solution peut s'avérer utile, par exemple, pour écouter des podcasts vidéo. De plus, Android Auto prendra en charge le son surround Dolby Atmos, à condition que la voiture soit équipée d'un système audio compatible. Google annonce que toutes ces nouvelles fonctionnalités seront déployées progressivement auprès des utilisateurs plus tard cette année.
Google poursuit également le développement de Gemini pour l'industrie automobile. L'assistant IA bénéficiera d'une meilleure compréhension du contexte et prendra en charge la fonctionnalité Magic Cue, capable d'afficher des informations utiles au bon moment. Au volant, Gemini vous aide à consulter votre calendrier, vos rappels et vos adresses sans avoir à sortir votre téléphone. Dans les voitures équipées de l'IA intégrée de Google, il répond également aux questions concernant le véhicule, par exemple en expliquant la signification d'un voyant du tableau de bord ou en vérifiant si un objet rentre dans le coffre. Google améliore également les fonctionnalités multimédias d'Android Auto. Le système prendra en charge la lecture vidéo HD à 60 images par seconde. Cette fonctionnalité sera disponible dans les véhicules de marques telles que BMW, Ford, Kia, Hyundai, Volvo et Mercedes-Benz.
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