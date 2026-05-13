Microsoft souhaitait construire un centre d'IA géant en Afrique. Mais une panne de courant s'est produite.

Publié le: 13/05/2026 @ 15:24:43: Par Nic007 Dans "Programmation"
Le projet de Microsoft et du géant émirati de l'IA G42 se voulait un symbole de la révolution numérique en Afrique de l'Est. Ce projet d'un milliard de dollars prévoyait la construction d'un immense centre de données au Kenya, alimenté par l'énergie géothermique et fournissant des services cloud Azure à toute la région. Aujourd'hui, le projet est au point mort, et la déclaration du président kényan souligne l'ampleur du problème auquel est confrontée l'industrie mondiale de l'IA. Le projet a été annoncé en mai 2024 lors de la visite du président kényan à Washington. Microsoft et G42 prévoyaient de créer une nouvelle région cloud Azure pour l'Afrique de l'Est. L'investissement devait être implanté à Olkaria, une région réputée pour son énergie géothermique. « Il faudrait paralyser la moitié du pays pour alimenter le centre de données », a admis le président William Ruto lors d'un événement à Nairobi. La première phase prévoyait le lancement d'une infrastructure de 100 mégawatts d'ici 2026. Cependant, le plan à long terme était beaucoup plus ambitieux. À terme, le centre de données devait atteindre une capacité de 1 gigawatt. La capacité énergétique totale du Kenya s'élève actuellement à environ 3 000 à 3 200 mégawatts. La demande record du pays a récemment dépassé les 2 400 MW. Cela signifie que la version complète du projet de Microsoft pourrait consommer jusqu'à un tiers de la production énergétique nationale. En pratique, cela représenterait un fardeau énorme pour l'infrastructure énergétique du pays.
Selon Bloomberg, les négociations entre le gouvernement kényan et Microsoft sont au point mort en raison de désaccords sur les garanties énergétiques et les attentes concernant la disponibilité de la puissance de calcul. Les autorités kényanes n'ont pas accepté les conditions proposées par le géant technologique. John Tanui, du ministère kényan de l'Information, insiste cependant sur le fait que le projet n'a pas été annulé. Des discussions sont en cours concernant une nouvelle structure d'investissement et une première phase réduite. En parallèle, un projet distinct de centre de données de 60 MW est également en discussion avec la société locale EcoCloud. Cette situation montre cependant que la course à l'IA se joue de plus en plus non pas sur la disponibilité des processeurs ou des puces, mais sur la simple question de l'électricité. Il y a quelques années encore, le principal défi du secteur technologique était la pénurie de semi-conducteurs. Aujourd'hui, il s'agit de plus en plus d'accès à l'énergie, au refroidissement et à des réseaux de transport d'électricité stables.
Microsoft consacre des ressources considérables au développement de son infrastructure d'IA. Selon des données récentes, l'entreprise prévoit d'investir jusqu'à 190 milliards de dollars dans cette infrastructure en 2026. Tous les trois mois, elle augmente la capacité mondiale de ses centres de données d'environ 1 gigawatt. Cependant, ce rythme commence à se heurter à la réalité. Les problèmes énergétiques ne sont pas propres à l'Afrique. Aux États-Unis, près de la moitié des investissements prévus dans de nouveaux centres de données ont été retardés ou annulés en raison des défaillances du réseau électrique. Les opérateurs ne parviennent pas à alimenter suffisamment rapidement les nouvelles installations dédiées à l'intelligence artificielle. On entend de plus en plus dire que l'essor de l'intelligence artificielle est à l'origine de la plus forte augmentation de la demande énergétique depuis des décennies.
Le projet kényan revêtait également une importance géopolitique considérable. Il s'agissait du premier investissement conjoint entre Microsoft et G42 après que le géant américain ait investi 1,5 milliard de dollars dans la société basée à Abou Dhabi. L'accord comportait également une dimension politique. G42 s'était auparavant retiré de toute coopération avec des entités chinoises et avait limité son utilisation d'équipements Huawei sous la pression des États-Unis. Parallèlement, Huawei n'a pas l'intention de se retirer de l'Afrique sans se battre. Le géant chinois vient d'étendre son partenariat avec l'opérateur kényan Safaricom et développe sa propre infrastructure de fibre optique dans la région. L'Afrique ne représente actuellement qu'environ 1 % de la capacité mondiale des centres de données. Cependant, les principaux acteurs technologiques y voient un potentiel de croissance énorme et cherchent à se positionner avant l'explosion du marché de l'IA sur le continent.
Selon Bloomberg, les négociations entre le gouvernement kényan et Microsoft sont au point mort en raison de désaccords sur les garanties énergétiques et les attentes concernant la disponibilité de la puissance de calcul. Les autorités kényanes n'ont pas accepté les conditions proposées par le géant technologique. John Tanui, du ministère kényan de l'Information, insiste cependant sur le fait que le projet n'a pas été annulé. Des discussions sont en cours concernant une nouvelle structure d'investissement et une première phase réduite. En parallèle, un projet distinct de centre de données de 60 MW est également en discussion avec la société locale EcoCloud. Cette situation montre cependant que la course à l'IA se joue de plus en plus non pas sur la disponibilité des processeurs ou des puces, mais sur la simple question de l'électricité. Il y a quelques années encore, le principal défi du secteur technologique était la pénurie de semi-conducteurs. Aujourd'hui, il s'agit de plus en plus d'accès à l'énergie, au refroidissement et à des réseaux de transport d'électricité stables.
Microsoft consacre des ressources considérables au développement de son infrastructure d'IA. Selon des données récentes, l'entreprise prévoit d'investir jusqu'à 190 milliards de dollars dans cette infrastructure en 2026. Tous les trois mois, elle augmente la capacité mondiale de ses centres de données d'environ 1 gigawatt. Cependant, ce rythme commence à se heurter à la réalité. Les problèmes énergétiques ne sont pas propres à l'Afrique. Aux États-Unis, près de la moitié des investissements prévus dans de nouveaux centres de données ont été retardés ou annulés en raison des défaillances du réseau électrique. Les opérateurs ne parviennent pas à alimenter suffisamment rapidement les nouvelles installations dédiées à l'intelligence artificielle. On entend de plus en plus dire que l'essor de l'intelligence artificielle est à l'origine de la plus forte augmentation de la demande énergétique depuis des décennies.
Le projet kényan revêtait également une importance géopolitique considérable. Il s'agissait du premier investissement conjoint entre Microsoft et G42 après que le géant américain ait investi 1,5 milliard de dollars dans la société basée à Abou Dhabi. L'accord comportait également une dimension politique. G42 s'était auparavant retiré de toute coopération avec des entités chinoises et avait limité son utilisation d'équipements Huawei sous la pression des États-Unis. Parallèlement, Huawei n'a pas l'intention de se retirer de l'Afrique sans se battre. Le géant chinois vient d'étendre son partenariat avec l'opérateur kényan Safaricom et développe sa propre infrastructure de fibre optique dans la région. L'Afrique ne représente actuellement qu'environ 1 % de la capacité mondiale des centres de données. Cependant, les principaux acteurs technologiques y voient un potentiel de croissance énorme et cherchent à se positionner avant l'explosion du marché de l'IA sur le continent.
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