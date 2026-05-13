Les processeurs et cartes graphiques Loongson ont des dates de sortie : la Chine accélère son indépendance technologique

Loongson a officiellement confirmé que le nouveau processeur 3B6600 et la carte graphique 9A1000 devraient arriver sur le marché en 2027. Bien que ces puces ne soient pas en concurrence avec les produits haut de gamme d'Intel, d'AMD ou de NVIDIA, elles pourraient constituer une étape cruciale pour la Chine dans la construction de son propre écosystème informatique indépendant. Le nouveau processeur 3B6600 succédera au 3A6000 et reposera sur l'architecture propriétaire LoongArch. Le fabricant met en avant l'utilisation de nouveaux cœurs LA864, qui devraient offrir un IPC environ 30 % supérieur à celui de la génération précédente. Le système offrira jusqu'à huit cœurs et seize threads, avec une fréquence d'horloge turbo pouvant atteindre 3 GHz. Le processeur sera également compatible avec la mémoire DDR5, le PCIe 4.0 et l'HDMI 2.1. D'après les premiers tests, ses performances monocœur devraient être similaires à celles des processeurs Intel Core de 12e génération (famille Alder Lake), notamment les modèles Core i5 et Core i7. Parallèlement, Loongson développe la carte graphique 9A1000. Ce modèle économique devrait offrir des performances comparables à celles de la Radeon RX 550, désormais ancienne. Cependant, le projet a subi des retards et la puce n'a franchi l'étape de la finalisation de la conception (tape-out) que récemment. L'entreprise affirme que la carte est presque prête. Il est important de noter que le modèle 9A1000 n'est qu'un début. Loongson a déjà confirmé travailler sur les modèles 9A2000 et 9A3000, bien plus performants.
Les nouvelles puces de Loongson seront fabriquées à l'aide d'une lithographie 12 nm. Ce procédé technologique est ancien, mais les entreprises chinoises semblent contraintes de l'utiliser. Le pays reste en effet privé des machines EUV modernes nécessaires à la production de puces 7 nm et plus avancées. Cependant, la technologie 12 nm peut être mise en œuvre à l'aide d'anciennes machines DUV, auxquelles les entreprises chinoises ont encore accès. Un autre avantage réside dans la grande maturité de ce procédé, qui se traduit par de meilleurs rendements et des coûts de production réduits. Loongson ne compte pas se limiter aux processeurs et aux cartes graphiques. L'entreprise a révélé qu'elle étudiait la possibilité de se lancer sur le marché de la mémoire HBM pour les solutions d'IA. Le fabricant collabore déjà avec des partenaires au développement de puces logiques pour la mémoire à large bande passante. Cela confirme que la Chine investit de plus en plus dans la construction de sa propre base technologique, dans le but de réduire sa dépendance vis-à-vis des fabricants occidentaux de semi-conducteurs.
Les nouvelles puces de Loongson seront fabriquées à l'aide d'une lithographie 12 nm. Ce procédé technologique est ancien, mais les entreprises chinoises semblent contraintes de l'utiliser. Le pays reste en effet privé des machines EUV modernes nécessaires à la production de puces 7 nm et plus avancées. Cependant, la technologie 12 nm peut être mise en œuvre à l'aide d'anciennes machines DUV, auxquelles les entreprises chinoises ont encore accès. Un autre avantage réside dans la grande maturité de ce procédé, qui se traduit par de meilleurs rendements et des coûts de production réduits. Loongson ne compte pas se limiter aux processeurs et aux cartes graphiques. L'entreprise a révélé qu'elle étudiait la possibilité de se lancer sur le marché de la mémoire HBM pour les solutions d'IA. Le fabricant collabore déjà avec des partenaires au développement de puces logiques pour la mémoire à large bande passante. Cela confirme que la Chine investit de plus en plus dans la construction de sa propre base technologique, dans le but de réduire sa dépendance vis-à-vis des fabricants occidentaux de semi-conducteurs.
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