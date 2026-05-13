Le lecteur de la PS6 va-t-il disparaître ? Les jeux physiques perdent de leur importance.

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Le lecteur de la PS6 va-t-il disparaître ? Les jeux physiques perdent de leur i...
Publié le: 13/05/2026 @ 15:21:36: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSony a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de son exercice fiscal 2025, et un chiffre se démarque particulièrement : 85 % des jeux PlayStation 5 ont été vendus en version numérique. Les disques physiques ne représentent plus que 15 % des ventes. L’ampleur de ce phénomène soulève des interrogations quant à l’avenir de la PS6. Il y a quelques années encore, les ventes numériques sur consoles oscillaient autour de 50 à 60 %. Le chiffre actuel représente donc une accélération significative qu'il est difficile d'ignorer au moment de planifier la prochaine génération de consoles. Si Sony décide de sortir la PS6 sans lecteur de disque intégré, la plupart des joueurs ne s'en apercevront même pas, puisqu'ils n'utilisent plus la console de toute façon.

Les consoles de nouvelle génération seront chères. La mémoire flash reste onéreuse suite aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, et le prix des composants continue de peser sur l'industrie. Supprimer le lecteur optique est un moyen de réduire les coûts de production et potentiellement les prix de vente. La PS5 Pro est vendue sans lecteur de disque de série. Si les joueurs ont accepté cette absence sur le modèle plus cher, on peut supposer que cette approche sera généralisée. Un informateur a récemment affirmé que la PS6 serait moins chère que la PS5 Pro ; dans ce cas, la suppression du lecteur de disque serait une solution logique.

Les collectionneurs de jeux physiques ou les joueurs de titres plus anciens sur disque risquent d'être déçus, même si un lecteur externe reste une option, du moins sur PS5. Le prix de la mémoire demeure donc crucial : il déterminera en grande partie le prix final de la PS6 et même si la console sera commercialisée avec un lecteur externe. La sortie de la PS6 est prévue aux alentours de 2027.
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